Какая цена аренды квартиры в Киеве в июне: как влияет тип дома

Ранее Finance.ua писал, какие цены на квартиры по годам застройки.
Также мы писали, что украинцы стали чаще интересоваться жильем в прифронтовых регионах. Около 55% опрошенных украинцев отметили, что не готовы купить жилье в прифронтовых регионах. В то же время, 20% готовы рассмотреть покупку недвижимости для проживания.
Около 55% респондентов считают недвижимость в прифронтовых регионах потенциально выгодной инвестицией на пятидесятилетнюю перспективу после завершения войны.
Напомним, в Киеве продолжается активное строительство жилья, но для покупателей сегодня важны не только темпы, но и гарантии: вовремя ли сдадут дом, соответствует ли он заявленному классу и все ли в порядке с документами.