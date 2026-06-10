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Какая цена аренды квартиры в Киеве в июне: как влияет тип дома

Недвижимость
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Какая цена аренды квартиры в Киеве в июне: как влияет тип дома
Какая цена аренды квартиры в Киеве в июне: как влияет тип дома
В начале июня 2026 года средняя стоимость аренды в Киеве незначительно упала. За последний год 1-комнатные квартиры упали в цене 3%, а 3-комнатные — 11%.
В то время двухкомнатные квартиры остались на уровне цены весны 2025 года.
Цены на аренду 1 и 2 комн. квартир по годам застройки, узнаем, посмотрев инфографику lun.ua.
Какая цена аренды квартиры в Киеве в июне: как влияет тип дома

1-комнатные квартиры

Самая высокая цена на 1-комн. квартиру по состоянию на 9 июня в домах дореволюционной застройки (до 1918 года) — 29 тыс. грн.
За ними следуют новодубовы с 2010 года — от 23 тыс. гривен.
Далее по цене сейчас идут сталинки (1918−1956 годы) — 18 тыс. за 1-ком квартиру. Спецпроекты, которые строились с 1991 по 2010 годы — 15 тыс. гривен в месяц.
Самые дешевые 1-комнатные квартиры — это хрущевки и панельки, здесь цена не очень отличается — 12 и 11 тыс. гривен соответственно.

2-комнатные квартиры

Какая цена аренды квартиры в Киеве в июне: как влияет тип дома
В июне 2026 года, в домах дореволюционной застройки (до 1918 года) аренда 2-комн. квартиры стоит — 44 тыс. грн.
Новостройки с 2010 годов — от 37 тыс. грн за месяц аренды.
Сталинки (1918−1956 годы) — 31 тыс. грн. Спецпроекты (с 1991 по 2010) — за 22 тыс. в месяц.
А вот хрущевки и панельки имеют одинаковую цену за 2 комн. квартиру — 15 тыс. гривен в месяц.
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Ранее Finance.ua писал, какие цены на квартиры по годам застройки.
Также мы писали, что украинцы стали чаще интересоваться жильем в прифронтовых регионах. Около 55% опрошенных украинцев отметили, что не готовы купить жилье в прифронтовых регионах. В то же время, 20% готовы рассмотреть покупку недвижимости для проживания.
Около 55% респондентов считают недвижимость в прифронтовых регионах потенциально выгодной инвестицией на пятидесятилетнюю перспективу после завершения войны.
Напомним, в Киеве продолжается активное строительство жилья, но для покупателей сегодня важны не только темпы, но и гарантии: вовремя ли сдадут дом, соответствует ли он заявленному классу и все ли в порядке с документами.
Именно эти критерии легли в основу нового исследования рынка недвижимости в видео на нашем YouTube-канале.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
НедвижимостьАренда жильяКвартираКиев
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