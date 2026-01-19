Средняя цена 1-комн. квартиры на вторичке в январе: где возросла больше всего (инфографика) Сегодня 13:00 — Недвижимость

Средняя цена 1-комн. квартиры на вторичке в январе: где возросла больше всего (инфографика)

Согласно статистике ЛУН от 19.01.2026 года, цены на квартиры на вторичном рынке выросли за год в большинстве регионов Украины.

В столице 1-комнатная квартира подорожала на 12% и сейчас ее можно купить от 68 тыс. долларов.

В Луцке рост на 20% - 24 300 долл. за однокомнатную.

В Ровно цены на вторичку выросли больше всего — на 28% и сейчас составляют 55 тыс. долл.

Цены во Львове самые высокие по Украине — здесь 1-комнатную квартиру на вторичном рынке можно купить от 69 900 долл. В Ужгороде — за 63 тысячи долларов.

Черновцы также входят в тройку городов с самыми высокими ценами — здесь однокомнатную можно приобрести от 57 700 тыс. долл.

Где самые низкие цены

Цены в Запорожье просели на 11% и составляют 15 500 тыс. долларов.

В Николаеве проседание на 2% - 20 тыс. долларов цена 1-комнатной квартиры в городе.

А вот в Харькове цена выросла на 14% и составляет 22600 долл.

В Днепре также цены выросли на 10% - 34 тыс. долл.

Если же брать сейчас цену квартиры в годах получения заработной платы, то быстрее всего ее можно купить за 2,5 года в Запорожье. В Николаеве — за 3,4 года и Харькове — 3,5 лет.

Больше всего работать придется в Луцке (8,8 лет) и Ужгороде (8,5 лет).

якобы по объективным причинам. Ранее мы писали , что рост спроса и цен в 2025 году только разжигают аппетиты продавцов. Многие застройщики говорят о подорожании недвижимости еще на 10−20% в этом году,якобы по объективным причинам.

«Стоимость квадратного метра, вероятно, продолжит расти, но без резких скачков — в пределах 10−15%, что связано с удорожанием строительных материалов, инженерных решений, нехваткой рабочей силы, а также военными и политическими факторами», — говорит коммерческий директор компании «Интергал-Буд» Елена Риж.

По словам руководителя агентства недвижимости «КиевДомСервис» Андрея Романова, многие владельцы жилья умышленно сняли его с продажи в ожидании «хороших цен», он отмечает, что есть несколько сценариев дальнейшего развития ситуации.

Кстати, 13 января Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом проект Закона № 12377 «Об основных принципах жилищной политики». Документ отменяет устаревший Жилищный кодекс и внедряет новые механизмы доступа граждан к жилью.

В этом материале Finance.ua рассказывает, что и когда изменится для украинцев.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.