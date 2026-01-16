Рынок недвижимости: три сценария на 2026 год (мнения экспертов) Сегодня 20:20 — Недвижимость

Рынок недвижимости: три сценария на 2026 год (мнения экспертов)

Рост спроса и цен в 2025 году только разжигают аппетиты продавцов.

Многие застройщики говорят о подорожании недвижимости еще на 10−20% в этом году якобы по объективным причинам.

Об этом говорится в статье minfin.com.ua , мы выбрали основное.

«Стоимость квадратного метра, вероятно, продолжит расти, но без резких скачков — в пределах 10−15%, что связано с удорожанием строительных материалов, инженерных решений, нехваткой рабочей силы, а также военными и политическими факторами», — говорит коммерческий директор компании «Интергал-Буд» Елена Рыжова.

За первичкой должен подтянуться и вторичный рынок.

Действительно ли недвижимость продолжит дорожать

По словам руководителя агентства недвижимости «КиевДомСервис» Андрея Романова, многие владельцы жилья намеренно сняли его с продажи в ожидании хороших цен, он отмечает, что есть несколько сценариев дальнейшего развития ситуации.

Первый

Если в 2026 году окончится война и начнется восстановление страны.

В случае прекращения военных действий, по мнению Романова, цены на жилье во всех регионах Украины могут вырасти на 30−100%. «Разрушен огромный жилищный фонд, есть дефицит квадратных метров, на заполнение которого понадобится время. Кроме того, на восстановление страны могут выделить более 40 млрд. долларов, а финансирование строительства всегда способствует росту средних цен на недвижимость. Например, в 2021 году, когда строительные работы в Украине были профинансированы на 11 млрд (в том числе, по программе „Большая стройка“, ценники на недвижимость выросли почти на треть», — пояснил Романов. Он также добавил, что многие иностранцы, ожидая резкого подорожания украинской недвижимости после войны, уже начали ее скупать".

В случае окончания войны в этом году, Киев может вернуть себе статус «инвестиционной столицы», который в 2022—2023 годах перешел во Львов.

«Как только боевые действия прекратятся, инвесторы начнут выходить из своих проектов в западных областях, уже во многом явно переоцененных, и массово возвращаться к киевской недвижимости», — отметил Романов.

«Запад Украины и доходная недвижимость — спрос большой, но рынок перегрет. Западные регионы и дальше будут активными. В то же время сегмент доходной недвижимости (апарт-форматы, небольшие лоты в аренду) уже сейчас частично перегреты, цены высокие, а новых проектов по адекватной стоимости немного. Это означает, что в 2026 году покупатель станет еще более разборчивым: «покупаю все» сменится «покупаю, только если модель доходности реалистичная», — добавила Ирина Михалева.

Но о том, что «львовский пузырь» на рынке недвижимости упадет, а ценники посыпятся, говорить пока рано. Тем более что объектами в западных регионах активно интересуются иностранные инвесторы.

Второй сценарий

Если в 2026 году война не закончится, но ситуация на фронте будет примерно такой же, как сейчас. В этом случае рынок недвижимости останется примерно на нынешнем уровне.

«Количество сделок будет напрямую зависеть от финансирования государственных жилищных программ, но в целом особого всплеска спроса на недвижимость не произойдет. Цены также останутся на уровне 2025 года. Добавить в прайс-листы 15−20% застройщикам, возможно, и хотелось бы, но пойдут ли они на это большой вопрос, ведь есть риск потерять часть клиентов. Даже нынешние цены многие застройщики часто снижают, иначе просто не могут распродать квартиры», — говорит Романов.

«2026 год — это период умеренного роста цен на качественное жилье и стагнации на все остальное. Хорошие объекты будут разлетаться, переоцененные — стоять и ждать, пока владелец сбросит цену», — считает Ирина Луханина.

Третий сценарий

Пессимистический. «Если ситуация на фронте усложнится, общее настроение в обществе ухудшится. Следовательно, и людей, готовых покупать жилье, даже по льготной ипотеке, станет меньше. В этом случае цены на недвижимость не только не вырастут, но и могут упасть на 5−10%» , — подытожил Романов.

