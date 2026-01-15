Ипотека или аренда жилья — что выгоднее (инфографика) Сегодня 15:06 — Недвижимость

Ипотека или аренда жилья — что выгоднее (инфографика)

Аналитики ЛУН сравнили стоимость аренды однокомнатных квартир с ежемесячным платежом по государственной программе льготного кредитования «єОселя». Результаты показали, что в ряде регионов Украины оплата по ипотеке обходится дешевле, чем ежемесячно отдавать деньги арендодателю. Однако ситуация существенно отличается в зависимости от области.

Западная Украина: ипотека значительно выгоднее аренды

Наиболее ощутимая разница в пользу собственного жилья наблюдается в западных регионах. Здесь высокий спрос на аренду поднял цены до уровня, значительно превышающего ежемесячный платеж по ипотеке.

Тернополь: аренда стоит 11 500 грн, тогда как платеж по «єОселя» — всего 6 780 грн;

аренда стоит 11 500 грн, тогда как платеж по «єОселя» — всего 6 780 грн; Ивано-Франковск: аренда — 15 000 грн против 9 570 грн за ипотеку;

аренда — 15 000 грн против 9 570 грн за ипотеку; Луцк: аренда — 15 000 грн, платеж по кредиту — 10 900 грн;

аренда — 15 000 грн, платеж по кредиту — 10 900 грн; Хмельницкий: аренда — 11 000 грн, «єОсел» — 9 730 грн;

аренда — 11 000 грн, «єОсел» — 9 730 грн; Черновцы: аренда — 12 000 грн, ипотека — 10 700 грн;

аренда — 12 000 грн, ипотека — 10 700 грн; Ужгород: цены почти сравнялись — 21 400 грн за аренду против 21 300 грн за кредит.

Центр и Север страны

В центральных областях и столице также наблюдается тренд в пользу покупки жилья:

Кропивницкий: здесь зафиксирован один из самых низких платежей по «єОселя» — 5 720 грн, тогда как аренда обойдется в 9 000 грн;

здесь зафиксирован один из самых низких платежей по «єОселя» — 5 720 грн, тогда как аренда обойдется в 9 000 грн; Винница: аренда (14 000 грн) существенно дороже ипотеки (10 500 грн);

аренда (14 000 грн) существенно дороже ипотеки (10 500 грн); Черкассы: выгоднее покупать (8410 грн платеж) чем арендовать (12 300 грн);

выгоднее покупать (8410 грн платеж) чем арендовать (12 300 грн); Киев: в столице платеж за собственную квартиру (16 400 грн) немного дешевле средней аренды (17 000 грн).

Регионы, где арендовать дешевле

В восточных, южных и некоторых центральных городах ситуация обратная. Из-за рисков безопасности и специфики местных рынков, аренда здесь остается более доступным вариантом, чем приобретение жилья в кредит.

Харьков: самая дешевая аренда (5000 грн), тогда как ипотечный платеж составляет 7140 грн;

самая дешевая аренда (5000 грн), тогда как ипотечный платеж составляет 7140 грн; Николаев: 6 000 грн за месячную аренду и 7 050 — платеж за ипотеку;

6 000 грн за месячную аренду и 7 050 — платеж за ипотеку; Днепр: аренда — 10 000 грн, «єОселя» — 12 000 грн;

аренда — 10 000 грн, «єОселя» — 12 000 грн; Одесса: аренда — 10 000 грн, платеж по кредиту — 10 400 грн;

аренда — 10 000 грн, платеж по кредиту — 10 400 грн; Запорожье: аренда — 5 500 грн, ипотека — 5 850 грн;

аренда — 5 500 грн, ипотека — 5 850 грн; Полтава: аренда — 11 000 грн, платеж — 13 700 грн;

аренда — 11 000 грн, платеж — 13 700 грн; Ровно: аренда — 11 000 грн, ипотека — 13 600 грн;

аренда — 11 000 грн, ипотека — 13 600 грн; Житомир: аренда — 11 000 грн, платеж — 12 100 грн.

Почти одинаковая стоимость обоих вариантов наблюдается в Сумах (6000 грн аренда vs 6130 грн кредит) и Чернигове (8 000 грн аренда vs 8230 грн кредит).

Читайте также Как работает «єОселя»: кто участвует и как подать заявку

Финансовая нагрузка: какую долю зарплаты съедает ипотека

Кроме сравнения с арендой, важно понимать реальную нагрузку на семейный бюджет. Аналитики ЛУН подсчитали процент от средней зарплаты, который идет на оплату жилищного кредита по селению.

Города с высоким финансовым давлением

В некоторых регионах для покупки жилья требуется львиная доля дохода, что делает ипотеку серьезным вызовом для одного работающего:

Ужгород: абсолютный лидер по нагрузке — на платеж придется отдать 79% средней зарплаты;

абсолютный лидер по нагрузке — на платеж придется отдать средней зарплаты; Львов: жителям нужно закладывать 67% своего дохода на оплату «єОселя»;

жителям нужно закладывать своего дохода на оплату «єОселя»; Полтава: несмотря на средние цены, из-за уровня зарплат нагрузка составляет 61% ;

несмотря на средние цены, из-за уровня зарплат нагрузка составляет ; Киев: в столице на ипотеку за «однушку» в среднем уходит 51% заработка;

в столице на ипотеку за «однушку» в среднем уходит заработка; Ровно и Житомир: в обоих городах этот показатель достигает 55%.

Читайте также Причины отказа в ипотечном кредитовании по программе «єОселя»

Наиболее доступные города для заемщиков

Легче всего выплачивать кредит за жилье в городах, где сочетаются относительно низкая стоимость квадратного метра и стабильный уровень доходов:

Запорожье: здесь зафиксирована самая низкая нагрузка в Украине — 26% от зарплаты;

здесь зафиксирована самая низкая нагрузка в Украине — от зарплаты; Тернополь: город является одним из самых выгодных не только по сравнению с арендой, но и доступностью — ипотека забирает 27% дохода;

город является одним из самых выгодных не только по сравнению с арендой, но и доступностью — ипотека забирает дохода; Кропивницкий: платеж составляет 28% от средней заработной платы;

платеж составляет от средней заработной платы; Харьков: отнимает 30% месячного заработка;

отнимает месячного заработка; Николаев: на оплату собственного жилья уйдет около 34% дохода.

Ранее мы сообщали , что 54% ​​украинцев планируют покупку жилья в 2026 году или в перспективе ближайших пяти лет.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.