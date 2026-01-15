Ипотека или аренда жилья — что выгоднее (инфографика)
Аналитики ЛУН сравнили стоимость аренды однокомнатных квартир с ежемесячным платежом по государственной программе льготного кредитования «єОселя». Результаты показали, что в ряде регионов Украины оплата по ипотеке обходится дешевле, чем ежемесячно отдавать деньги арендодателю. Однако ситуация существенно отличается в зависимости от области.
Западная Украина: ипотека значительно выгоднее аренды
Наиболее ощутимая разница в пользу собственного жилья наблюдается в западных регионах. Здесь высокий спрос на аренду поднял цены до уровня, значительно превышающего ежемесячный платеж по ипотеке.
- Тернополь: аренда стоит 11 500 грн, тогда как платеж по «єОселя» — всего 6 780 грн;
- Ивано-Франковск: аренда — 15 000 грн против 9 570 грн за ипотеку;
- Луцк: аренда — 15 000 грн, платеж по кредиту — 10 900 грн;
- Хмельницкий: аренда — 11 000 грн, «єОсел» — 9 730 грн;
- Черновцы: аренда — 12 000 грн, ипотека — 10 700 грн;
- Ужгород: цены почти сравнялись — 21 400 грн за аренду против 21 300 грн за кредит.
Центр и Север страны
В центральных областях и столице также наблюдается тренд в пользу покупки жилья:
- Кропивницкий: здесь зафиксирован один из самых низких платежей по «єОселя» — 5 720 грн, тогда как аренда обойдется в 9 000 грн;
- Винница: аренда (14 000 грн) существенно дороже ипотеки (10 500 грн);
- Черкассы: выгоднее покупать (8410 грн платеж) чем арендовать (12 300 грн);
- Киев: в столице платеж за собственную квартиру (16 400 грн) немного дешевле средней аренды (17 000 грн).
Регионы, где арендовать дешевле
В восточных, южных и некоторых центральных городах ситуация обратная. Из-за рисков безопасности и специфики местных рынков, аренда здесь остается более доступным вариантом, чем приобретение жилья в кредит.
- Харьков: самая дешевая аренда (5000 грн), тогда как ипотечный платеж составляет 7140 грн;
- Николаев: 6 000 грн за месячную аренду и 7 050 — платеж за ипотеку;
- Днепр: аренда — 10 000 грн, «єОселя» — 12 000 грн;
- Одесса: аренда — 10 000 грн, платеж по кредиту — 10 400 грн;
- Запорожье: аренда — 5 500 грн, ипотека — 5 850 грн;
- Полтава: аренда — 11 000 грн, платеж — 13 700 грн;
- Ровно: аренда — 11 000 грн, ипотека — 13 600 грн;
- Житомир: аренда — 11 000 грн, платеж — 12 100 грн.
Почти одинаковая стоимость обоих вариантов наблюдается в Сумах (6000 грн аренда vs 6130 грн кредит) и Чернигове (8 000 грн аренда vs 8230 грн кредит).
Финансовая нагрузка: какую долю зарплаты съедает ипотека
Кроме сравнения с арендой, важно понимать реальную нагрузку на семейный бюджет. Аналитики ЛУН подсчитали процент от средней зарплаты, который идет на оплату жилищного кредита по селению.
Города с высоким финансовым давлением
В некоторых регионах для покупки жилья требуется львиная доля дохода, что делает ипотеку серьезным вызовом для одного работающего:
- Ужгород: абсолютный лидер по нагрузке — на платеж придется отдать 79% средней зарплаты;
- Львов: жителям нужно закладывать 67% своего дохода на оплату «єОселя»;
- Полтава: несмотря на средние цены, из-за уровня зарплат нагрузка составляет 61%;
- Киев: в столице на ипотеку за «однушку» в среднем уходит 51% заработка;
- Ровно и Житомир: в обоих городах этот показатель достигает 55%.
Наиболее доступные города для заемщиков
Легче всего выплачивать кредит за жилье в городах, где сочетаются относительно низкая стоимость квадратного метра и стабильный уровень доходов:
- Запорожье: здесь зафиксирована самая низкая нагрузка в Украине — 26% от зарплаты;
- Тернополь: город является одним из самых выгодных не только по сравнению с арендой, но и доступностью — ипотека забирает 27% дохода;
- Кропивницкий: платеж составляет 28% от средней заработной платы;
- Харьков: отнимает 30% месячного заработка;
- Николаев: на оплату собственного жилья уйдет около 34% дохода.
Ранее мы сообщали, что 54% украинцев планируют покупку жилья в 2026 году или в перспективе ближайших пяти лет.
