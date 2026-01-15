0 800 307 555
Ипотека или аренда жилья — что выгоднее (инфографика)

Недвижимость
15
Аналитики ЛУН сравнили стоимость аренды однокомнатных квартир с ежемесячным платежом по государственной программе льготного кредитования «єОселя». Результаты показали, что в ряде регионов Украины оплата по ипотеке обходится дешевле, чем ежемесячно отдавать деньги арендодателю. Однако ситуация существенно отличается в зависимости от области.

Западная Украина: ипотека значительно выгоднее аренды

Наиболее ощутимая разница в пользу собственного жилья наблюдается в западных регионах. Здесь высокий спрос на аренду поднял цены до уровня, значительно превышающего ежемесячный платеж по ипотеке.
  • Тернополь: аренда стоит 11 500 грн, тогда как платеж по «єОселя» — всего 6 780 грн;
  • Ивано-Франковск: аренда — 15 000 грн против 9 570 грн за ипотеку;
  • Луцк: аренда — 15 000 грн, платеж по кредиту — 10 900 грн;
  • Хмельницкий: аренда — 11 000 грн, «єОсел» — 9 730 грн;
  • Черновцы: аренда — 12 000 грн, ипотека — 10 700 грн;
  • Ужгород: цены почти сравнялись — 21 400 грн за аренду против 21 300 грн за кредит.
Центр и Север страны

В центральных областях и столице также наблюдается тренд в пользу покупки жилья:
  • Кропивницкий: здесь зафиксирован один из самых низких платежей по «єОселя» — 5 720 грн, тогда как аренда обойдется в 9 000 грн;
  • Винница: аренда (14 000 грн) существенно дороже ипотеки (10 500 грн);
  • Черкассы: выгоднее покупать (8410 грн платеж) чем арендовать (12 300 грн);
  • Киев: в столице платеж за собственную квартиру (16 400 грн) немного дешевле средней аренды (17 000 грн).

Регионы, где арендовать дешевле

В восточных, южных и некоторых центральных городах ситуация обратная. Из-за рисков безопасности и специфики местных рынков, аренда здесь остается более доступным вариантом, чем приобретение жилья в кредит.
  • Харьков: самая дешевая аренда (5000 грн), тогда как ипотечный платеж составляет 7140 грн;
  • Николаев: 6 000 грн за месячную аренду и 7 050 — платеж за ипотеку;
  • Днепр: аренда — 10 000 грн, «єОселя» — 12 000 грн;
  • Одесса: аренда — 10 000 грн, платеж по кредиту — 10 400 грн;
  • Запорожье: аренда — 5 500 грн, ипотека — 5 850 грн;
  • Полтава: аренда — 11 000 грн, платеж — 13 700 грн;
  • Ровно: аренда — 11 000 грн, ипотека — 13 600 грн;
  • Житомир: аренда — 11 000 грн, платеж — 12 100 грн.
Почти одинаковая стоимость обоих вариантов наблюдается в Сумах (6000 грн аренда vs 6130 грн кредит) и Чернигове (8 000 грн аренда vs 8230 грн кредит).
Финансовая нагрузка: какую долю зарплаты съедает ипотека

Кроме сравнения с арендой, важно понимать реальную нагрузку на семейный бюджет. Аналитики ЛУН подсчитали процент от средней зарплаты, который идет на оплату жилищного кредита по селению.
Ипотека или аренда жилья — что выгоднее (инфографика)

Города с высоким финансовым давлением

В некоторых регионах для покупки жилья требуется львиная доля дохода, что делает ипотеку серьезным вызовом для одного работающего:
  • Ужгород: абсолютный лидер по нагрузке — на платеж придется отдать 79% средней зарплаты;
  • Львов: жителям нужно закладывать 67% своего дохода на оплату «єОселя»;
  • Полтава: несмотря на средние цены, из-за уровня зарплат нагрузка составляет 61%;
  • Киев: в столице на ипотеку за «однушку» в среднем уходит 51% заработка;
  • Ровно и Житомир: в обоих городах этот показатель достигает 55%.
Наиболее доступные города для заемщиков

Легче всего выплачивать кредит за жилье в городах, где сочетаются относительно низкая стоимость квадратного метра и стабильный уровень доходов:
  • Запорожье: здесь зафиксирована самая низкая нагрузка в Украине — 26% от зарплаты;
  • Тернополь: город является одним из самых выгодных не только по сравнению с арендой, но и доступностью — ипотека забирает 27% дохода;
  • Кропивницкий: платеж составляет 28% от средней заработной платы;
  • Харьков: отнимает 30% месячного заработка;
  • Николаев: на оплату собственного жилья уйдет около 34% дохода.
Ранее мы сообщали, что 54% ​​украинцев планируют покупку жилья в 2026 году или в перспективе ближайших пяти лет.
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
НедвижимостьКвартираПокупка квартирыАренда жильяЖилая недвижимость
Payment systems