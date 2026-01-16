Ринок нерухомості: три сценарії на 2026 рік (думки експертів) Сьогодні 20:20 — Нерухомість

Ринок нерухомості: три сценарії на 2026 рік (думки експертів)

Зростання попиту і цін у 2025 році тільки розпалюють апетити продавців.

Багато забудовників говорять про подорожчання нерухомості ще на 10−20% цього року, нібито, з об’єктивних причин.

Про це йдеться в статті minfin.com.ua , ми вибрали основне.

«Вартість квадратного метра, ймовірно, продовжить зростати, але без різких стрибків — в межах 10−15%, що пов’язано з подорожчанням будівельних матеріалів, інженерних рішень, нестачею робочої сили, а також військовими та політичними факторами», — каже комерційний директор компанії «Інтергал-Буд» Олена Рижова.

За первинкою має «підтягнутися» і вторинний ринок.

Чи дійсно нерухомість продовжить дорожчати

За словами" керівника агентства нерухомості «КиївДомСервіс» Андрія Романова, багато власників житла навмисно зняли його з продажу в очікуванні «хороших цін», він зазначає, що є кілька сценаріїв подальшого розвитку ситуації.

Читайте також Державні програми стали головним рушієм ринку житла в Україні — експерти

Перший

Якщо в 2026 році закінчиться війна і почнеться відновлення країни.

У разі припинення військових дій, на думку Романова, ціни на житло в усіх регіонах України можуть зрости на 30−100%. «Зруйновано величезний житловий фонд, є дефіцит квадратних метрів, на заповнення якого знадобиться час. Крім того, на відновлення країни можуть виділити більше 40 млрд доларів, а фінансування будівництва завжди сприяє зростанню середніх цін на нерухомість. Наприклад, у 2021 році, коли будівельні роботи в Україні були профінансовані на 11 млрд (у тому числі, за програмою „Велике будівництво“, цінники на нерухомість зросли майже на третину», — пояснив Романов. Він також додав, що багато іноземців, очікуючи різкого подорожчання української нерухомості після війни, вже почали її скуповувати.

У разі закінчення війни цього року Київ може повернути собі статус «інвестиційної столиці», який у 2022—2023 роках перейшов до Львова.

«Як тільки бойові дії припиняться, інвестори почнуть виходити зі своїх проєктів у західних областях, які вже багато в чому явно переоцінені, і масово повертатися до київської нерухомості», — зазначив Романов.

«Захід України і дохідна нерухомість — попит великий, але ринок перегрітий. Західні регіони і далі будуть активними. Водночас сегмент дохідної нерухомості (апарт-формати, невеликі лоти під оренду) вже зараз частково перегріті, ціни високі, а нових проєктів за адекватною вартістю небагато. Це означає, що в 2026 році покупець стане ще більш розбірливим: «купую все» зміниться на «купую, тільки якщо модель прибутковості реалістична», — додала Ірина Міхальова.

Але про те, що «львівська бульбашка» на ринку нерухомості впаде, а цінники посиплються, говорити поки рано. Тим більше, що об’єктами в західних регіонах активно цікавляться іноземні інвестори.

Другий сценарій

Якщо в 2026 році війна не закінчиться, але ситуація на фронті буде приблизно такою ж, як зараз. У цьому випадку ринок нерухомості залишиться приблизно на нинішньому рівні.

«Кількість угод буде прямо залежати від фінансування державних житлових програм, але в цілому особливого сплеску попиту на нерухомість не відбудеться. Ціни також залишаться на рівні 2025 року. Додати до прайс-листів 15−20% забудовникам, можливо, і хотілося б, але чи підуть вони на це — велике питання, адже є ризик втратити частину клієнтів. Навіть нинішні ціни багато забудовників нерідко знижують, інакше просто не можуть розпродати квартири», — каже Романов.

«2026 рік — це період помірного зростання цін на якісне житло і стагнації на все інше. Хороші об’єкти будуть „розлітатися“, переоцінені — стояти і чекати, поки власник скине ціну», — вважає Ірина Луханіна.

Третій сценарій

Песимістичний. «Якщо ситуація на фронті ускладниться, загальний настрій у суспільстві погіршиться. Отже, і людей, готових купувати житло, навіть за пільговою іпотекою, стане менше. У цьому випадку ціни на нерухомість не тільки не зростуть, але й можуть впасти на 5−10%», — підсумував Романов.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.