Кого не могут выселить из жилья в 2026 году

Кого не могут выселить из жилья

Несовершеннолетние остаются наиболее защищенной категорией. Органы опеки и попечительства теперь участвуют в таких делах не «для галочки».

Даже если владелец изменился или срок аренды истек, ребенок не может просто пойти на улицу, пишет novyny.live.

«Дети имеют право пользоваться жильем наравне с владельцем или нанимателем», — говорится в статье 18 закона «Об охране детства»

Без предоставления равноценного жилья суды просто блокируют любые попытки выселения.

Военнослужащие

Отдельный и очень строгий приоритет — семьи военнослужащих. В 2026 году судебная практика окончательно закрепила фактический иммунитет для семей ветеранов и мобилизованных.

Любые попытки выставить за дверь семью защитника во время военного периода воспринимаются как нарушение государственных гарантий. Суды по таким делам почти всегда становятся на сторону жителей.

Совладельцы и прописанные родственники

Частичная собственность или законно вселенные члены семьи. Если у человека есть хотя бы 1/10 части квартиры, выселить его невозможно, ведь он пользуется своим имущественным правом.

То же касается и родственников: статья 156 Жилищного кодекса указывает, что они имеют право пользоваться жильем наравне с владельцем. И тот факт, что отношения испортились, сам по себе не повод для выселения.

Мнение эксперта

Как сообщил юрист Олег Козляк, общая собственность на недвижимость в Украине часто становится причиной конфликтов между родственниками или супругами. Когда понимания достичь не удается, единственным действенным механизмом защиты прав становится обращение в суд.

«Суд может не только разделить имущество, но и установить порядок пользования или присудить денежную компенсацию», — отметил Козляк.

Это позволяет каждой стороне получить свою законную долю даже в сложных технических условиях.

Ранее Верховная Рада Украины 13 января 2026 приняла во втором чтении и в целом проект Закона № 12377 «Об основных принципах жилищной политики». Документ закладывает новую системную модель формирования и реализации государственной жилищной политики и заменяет устаревшую нормативную базу.

Ключевые положения закона

Законом устанавливаются основные правовые, экономические и организационные основы жилищной политики, в частности:

принципы, приоритеты и задачи государства в сфере жилищных отношений;

требования к потребительскому качеству жилья;

механизмы государственной поддержки строительства, приобретения и аренды жилья;

порядок формирования и использования государственного, коммунального и частного жилищных фондов;

возможности органов гос власти и органов местного самоуправления в сфере жилищной политики.

Правила, касающиеся служебного жилья. Теперь оно будет предоставляться исключительно временно, его нельзя будет приватизировать, а проживать можно будет только на время выполнения служебных обязанностей за льготную арендную плату и после прекращения трудовых отношений его нужно будет освободить.

Еще один вводимый инструмент — аренда с правом выкупа. Это жилье, которое после 10 лет аренды можно будет получить в собственность, но этим правом можно будет воспользоваться только один раз. Платежи, уплачиваемые арендатором за этот период, будут идти в специальный револьверный фонд, из которого будут строить новое социальное жилье

