Рада приняла новый закон о жилищной политике: что изменится
Верховная Рада Украины 13 января 2026 года приняла во втором чтении и в целом проект Закона № 12377 «Об основных принципах жилищной политики». Документ закладывает новую системную модель формирования и реализации государственной жилищной политики и заменяет устаревшую нормативную базу.
Об этом сообщила пресс-служба Аппарата Верховной Рады.
В связи с принятием нового закона признаны утратившими силу Жилищный кодекс Украины и Закон Украины «О приватизации государственного жилищного фонда».
Это означает фактический переход к новой современной модели регулирования жилищных отношений в Украине.
Ключевые положения закона
Законом устанавливаются основные правовые, экономические и организационные основы жилищной политики, в частности:
- принципы, приоритеты и задачи государства в сфере жилищных отношений;
- требования к потребительскому качеству жилья;
- механизмы государственной поддержки строительства, приобретения и аренды жилья;
- порядок формирования и использования государственного, коммунального и частного жилищных фондов;
- возможности органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере жилищной политики.
Правила, касающиеся служебного жилья. Отныне оно будет предоставляться исключительно временно, его нельзя будет приватизировать, а проживать можно будет только на время исполнения служебных обязанностей за льготную арендную плату и после прекращения трудовых отношений его нужно освободить.
Исключение — если человек получил инвалидность при исполнении служебных обязанностей.
Еще один инструмент, который вводится — аренда с правом выкупа. Это жилье, которое после 10 лет аренды можно будет получить в собственность, но этим правом можно будет воспользоваться только один раз. Платежи, уплачиваемые арендатором за этот период, будут идти в специальный револьверный фонд, из которого будут строить новое социальное жилье.
В этот же фонд будут идти платежи и за социальную аренду, которая для каждой семьи будет рассчитываться отдельно, поскольку должна составлять не более 30% дохода семьи.
Согласно принятому документу бесплатное жилье от государства смогут получать 4 категории населения — военнослужащие, спасатели, полицейские и дети-сироты. Для всех остальных граждан, которые фактически безнадежно стоят в квартирных очередях, введут две новые формы жилья — доступное и социальное жилье.
Сроки, механизмы и категории получателей поддержки
Документом определены ключевые термины, в частности:
- жилье и жилые фонды;
- доступное и социальное жилье;
- жилье для временного проживания;
- операторы доступного и социального жилья;
- револьверный фонд.
Также закон устанавливает:
- механизмы реализации права на жилье;
- круг лиц, которые могут воспользоваться государственной поддержкой;
- порядок предоставления социального и служебного жилья;
- условия деятельности операторов доступного и социального жилья;
- правила управления, содержания и реновации жилищного фонда.
Новые инструменты жилищной политики
Законом вводится ряд новых инструментов, среди которых:
- единая информационно-аналитическая жилищная система;
- финансово-кредитные механизмы поддержки строительства, приобретения и аренды жилья;
- револьверные фонды для финансирования жилищных программ;
- инструменты публично-частного партнерства в жилищном строительстве;
- механизмы комплексной реновации устаревшего жилищного фонда;
- новые подходы к стратегическому планированию жилищной политики — на государственном, региональном и местном уровнях.
Положения закона формируют основу жилищной политики с учетом стандартов и норм директивных документов Европейского Союза и требований статьи 47 Конституции Украины о праве граждан на жилье.
Кроме того, документ создает благоприятную правовую среду для привлечения международной финансовой помощи и донорских ресурсов для формирования и развития жилищных фондов.
