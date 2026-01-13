Рада приняла новый закон о жилищной политике: что изменится Сегодня 15:05 — Казна и Политика

Рада приняла новый закон о жилищной политике: что изменится

Верховная Рада Украины 13 января 2026 года приняла во втором чтении и в целом проект Закона № 12377 «Об основных принципах жилищной политики». Документ закладывает новую системную модель формирования и реализации государственной жилищной политики и заменяет устаревшую нормативную базу.

Об этом сообщила пресс-служба Аппарата Верховной Рады.

В связи с принятием нового закона признаны утратившими силу Жилищный кодекс Украины и Закон Украины «О приватизации государственного жилищного фонда».

Это означает фактический переход к новой современной модели регулирования жилищных отношений в Украине.

Ключевые положения закона

Законом устанавливаются основные правовые, экономические и организационные основы жилищной политики, в частности:

принципы, приоритеты и задачи государства в сфере жилищных отношений;

требования к потребительскому качеству жилья;

механизмы государственной поддержки строительства, приобретения и аренды жилья;

порядок формирования и использования государственного, коммунального и частного жилищных фондов;

возможности органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере жилищной политики.

Правила, касающиеся служебного жилья. Отныне оно будет предоставляться исключительно временно, его нельзя будет приватизировать, а проживать можно будет только на время исполнения служебных обязанностей за льготную арендную плату и после прекращения трудовых отношений его нужно освободить.

Исключение — если человек получил инвалидность при исполнении служебных обязанностей.

Еще один инструмент, который вводится — аренда с правом выкупа. Это жилье, которое после 10 лет аренды можно будет получить в собственность, но этим правом можно будет воспользоваться только один раз. Платежи, уплачиваемые арендатором за этот период, будут идти в специальный револьверный фонд, из которого будут строить новое социальное жилье.

В этот же фонд будут идти платежи и за социальную аренду, которая для каждой семьи будет рассчитываться отдельно, поскольку должна составлять не более 30% дохода семьи.

Согласно принятому документу бесплатное жилье от государства смогут получать 4 категории населения — военнослужащие, спасатели, полицейские и дети-сироты. Для всех остальных граждан, которые фактически безнадежно стоят в квартирных очередях, введут две новые формы жилья — доступное и социальное жилье.

Сроки, механизмы и категории получателей поддержки

Документом определены ключевые термины, в частности:

жилье и жилые фонды;

доступное и социальное жилье;

жилье для временного проживания;

операторы доступного и социального жилья;

револьверный фонд.

Также закон устанавливает:

механизмы реализации права на жилье;

круг лиц, которые могут воспользоваться государственной поддержкой;

порядок предоставления социального и служебного жилья;

условия деятельности операторов доступного и социального жилья;

правила управления, содержания и реновации жилищного фонда.

Новые инструменты жилищной политики

Законом вводится ряд новых инструментов, среди которых:

единая информационно-аналитическая жилищная система;

финансово-кредитные механизмы поддержки строительства, приобретения и аренды жилья;

револьверные фонды для финансирования жилищных программ;

инструменты публично-частного партнерства в жилищном строительстве;

механизмы комплексной реновации устаревшего жилищного фонда;

новые подходы к стратегическому планированию жилищной политики — на государственном, региональном и местном уровнях.

Положения закона формируют основу жилищной политики с учетом стандартов и норм директивных документов Европейского Союза и требований статьи 47 Конституции Украины о праве граждан на жилье.

Кроме того, документ создает благоприятную правовую среду для привлечения международной финансовой помощи и донорских ресурсов для формирования и развития жилищных фондов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.