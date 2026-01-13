0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Рада приняла новый закон о жилищной политике: что изменится

Казна и Политика
170
Рада приняла новый закон о жилищной политике: что изменится
Рада приняла новый закон о жилищной политике: что изменится
Верховная Рада Украины 13 января 2026 года приняла во втором чтении и в целом проект Закона № 12377 «Об основных принципах жилищной политики». Документ закладывает новую системную модель формирования и реализации государственной жилищной политики и заменяет устаревшую нормативную базу.
Об этом сообщила пресс-служба Аппарата Верховной Рады.
В связи с принятием нового закона признаны утратившими силу Жилищный кодекс Украины и Закон Украины «О приватизации государственного жилищного фонда».
Это означает фактический переход к новой современной модели регулирования жилищных отношений в Украине.

Ключевые положения закона

Законом устанавливаются основные правовые, экономические и организационные основы жилищной политики, в частности:
  • принципы, приоритеты и задачи государства в сфере жилищных отношений;
  • требования к потребительскому качеству жилья;
  • механизмы государственной поддержки строительства, приобретения и аренды жилья;
  • порядок формирования и использования государственного, коммунального и частного жилищных фондов;
  • возможности органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере жилищной политики.
Правила, касающиеся служебного жилья. Отныне оно будет предоставляться исключительно временно, его нельзя будет приватизировать, а проживать можно будет только на время исполнения служебных обязанностей за льготную арендную плату и после прекращения трудовых отношений его нужно освободить.
Исключение — если человек получил инвалидность при исполнении служебных обязанностей.
Читайте также: Государственные программы кредитования жилья: влияние и особенности
Еще один инструмент, который вводится — аренда с правом выкупа. Это жилье, которое после 10 лет аренды можно будет получить в собственность, но этим правом можно будет воспользоваться только один раз. Платежи, уплачиваемые арендатором за этот период, будут идти в специальный револьверный фонд, из которого будут строить новое социальное жилье.
В этот же фонд будут идти платежи и за социальную аренду, которая для каждой семьи будет рассчитываться отдельно, поскольку должна составлять не более 30% дохода семьи.
Согласно принятому документу бесплатное жилье от государства смогут получать 4 категории населения — военнослужащие, спасатели, полицейские и дети-сироты. Для всех остальных граждан, которые фактически безнадежно стоят в квартирных очередях, введут две новые формы жилья — доступное и социальное жилье.

Сроки, механизмы и категории получателей поддержки

Документом определены ключевые термины, в частности:
  • жилье и жилые фонды;
  • доступное и социальное жилье;
  • жилье для временного проживания;
  • операторы доступного и социального жилья;
  • револьверный фонд.
Также закон устанавливает:
  • механизмы реализации права на жилье;
  • круг лиц, которые могут воспользоваться государственной поддержкой;
  • порядок предоставления социального и служебного жилья;
  • условия деятельности операторов доступного и социального жилья;
  • правила управления, содержания и реновации жилищного фонда.

Новые инструменты жилищной политики

Законом вводится ряд новых инструментов, среди которых:
  • единая информационно-аналитическая жилищная система;
  • финансово-кредитные механизмы поддержки строительства, приобретения и аренды жилья;
  • револьверные фонды для финансирования жилищных программ;
  • инструменты публично-частного партнерства в жилищном строительстве;
  • механизмы комплексной реновации устаревшего жилищного фонда;
  • новые подходы к стратегическому планированию жилищной политики — на государственном, региональном и местном уровнях.
Положения закона формируют основу жилищной политики с учетом стандартов и норм директивных документов Европейского Союза и требований статьи 47 Конституции Украины о праве граждан на жилье.
Кроме того, документ создает благоприятную правовую среду для привлечения международной финансовой помощи и донорских ресурсов для формирования и развития жилищных фондов.
По материалам:
Finance.ua
НедвижимостьРынок недвижимости
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems