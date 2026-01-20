В Украине отменяют советский Жилищный кодекс: что изменится Сегодня 19:05 — Недвижимость

Риелтор передает ключ от дома возле ноутбука на фоне документов как элемента цифровизации жилой системы

В Украине стартует масштабное обновление жилищного законодательства. Новый закон отменяет советский Жилищный кодекс 1983 года и закон о приватизации государственного жилищного фонда, которые длительное время не соответствовали современным условиям.

Почему отказываются от старого Жилищного кодекса

Принятый законопроект № 12377 «Об основных принципах жилищной политики» ликвидирует действовавшую еще с советских времен нормативную базу, фактически сдерживавшую развитие жилищной политики. В частности, до появления этого законопроекта в Украине не было возможности приватизировать социальное жилье.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк подчеркнула, что устаревший кодекс давно не отвечал реалиям рыночной экономики. Новый закон призван обеспечить более современное и гибкое регулирование жилищных отношений.

Работа над законом и обязательства перед ЕС

По словам Шуляк, в законопроект, принятый в первом чтении 16 июля, подали почти 2000 правок. Над их проработкой более пяти месяцев работали профильный комитет Верховной Рады, министерства, ключевые участники рынка, а также международные эксперты и финансовые институты.

Документ также является частью обязательств Украины в рамках программы Ukraine Facility — пакета финансовой поддержки от Европейского Союза в размере 50 млрд евро на 2024−2027 годы. Программа направлена ​​на макроэкономическую стабильность, восстановление и модернизацию страны, а также на углубление евроинтеграции.

Цифровизация жилищной политики

Ключевым элементом новой жилищной политики станет цифровизация. По словам Шуляк, именно она должна минимизировать коррупционные риски и исключить «ручное управление» процессами.

Предусмотрено создание единой информационно-аналитической системы в сфере жилья. Она оцифрует все квартирные очереди и будет работать как цифровой хаб, объединяющий данные в одной среде и автоматически взаимодействующий с другими государственными реестрами.

Как будет работать новая система

Система будет собирать и обрабатывать информацию по трем основным направлениям:

люди — полный учет лиц, нуждающихся в жилье и имеющих право на государственную поддержку;

жилье — единая база данных о жилищном фонде, включая адреса, техническое состояние и тарифы;

возможности — информация обо всех доступных программах: государственных, местных, кредитных, жилищных кооперативах, финансовых учреждениях и операторах социального жилья.

«Никаких потерянных бумаг и непрозрачных решений. Люди смогут самостоятельно находить жилье, предоставляемое при поддержке государства или общества, а система будет гарантировать фиксацию и защиту их прав», — подчеркнула Шуляк.

Подробнее об изменениях в контексте получения бесплатного жилья и аренды с правом выкупа читайте в статье по ссылке.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.