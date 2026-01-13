0 800 307 555
Кредиты на жилье: что нужно изменить в госпрограммах (мнение экспертов)

Недвижимость
Эксперты рынка недвижимости заявляют о том, что государство сегодня положительно и активно вмешивается в рынок, чтобы его раскачать и увеличить объем продаж.
Действуют разные программы от Госмолодежьжилья по продаже под низкопроцентные кредиты жилья, особенно программа кредитования для ВПЛ до 65 лет семьям и одиночкам или программа єОселяя.
Как отмечает для Finance.ua Мила Глушак, генеральный директор агентства недвижимости «Маяк», єОселя очень хорошая программа, на которую выделяли и будут выделять немалые средства (больше, чем на Госмолодежьжилье. — Ред.). Однако практика ее работы показала, что для нее характерна очень большая бюрократия. Потому и существуют разнообразные «пробуксовки».
Так, программой воспользовались с начала 2025 года (на 3 ноября) более 7 тысяч украинцев. Общая сумма предоставленных льготных кредитов на жилье достигла 10,5 млрд. грн. (в целом на этот год запланировано освоить 20 млрд. грн. — ред.).
По мнению Вячеслава Козака, эта программа практически ориентирована на покупку нового жилья. Например, на сайте Ощадбанка — банка-агента этой программы по кредитованию, мы можем прочитать следующую информацию: «Для кандидатов среди военных, ВПЛ можно выбирать квартиры или частный дом, которые были приняты в эксплуатацию в течение двадцати лет до даты заключения ипотеки».
Девелоперы также не остаются в стороне и предлагают собственные инструменты поддержки спроса — гибкие программы рассрочки. Они часто становятся альтернативой для тех покупателей, которым банки отказали в єОселя, и позволяют привлекать более широкую прослойку населения к приобретению жилья.
«Ожидания от программы на будущее остаются высокими. Если государство сможет снять ключевые ограничения и увеличить финансирование, а банки — упростить процедуры, єОселя может превратиться в масштабный механизм восстановления и развития рынка жилья, а также стать инструментом долгосрочной поддержки украинских семей. Это потенциально может дать новый толчок как строительной отрасли, так и экономике», — считает Ирина Михалева.
А Вячеслав Козак убежден, что нужно удвоить сроки принятия решений: вместо 30 дней, которые сейчас есть в программах, предоставлять 60.
«Моя рекомендация покупателям: иметь юристов, которые будут сопровождать сделку и все действия. Ведь именно юрист на начальной стадии отсечет, как говорится, все неправильные варианты, пересмотрит разные реестры, проверит владельцев квартиры или застройщиков и учтет кучу моментов», — добавляет он.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
НедвижимостьКвартира
