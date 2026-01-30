Как приватизировать государственное жилье — 5 простых шагов
Приватизация государственного жилья в Украине остается доступной. Граждане, проживающие в государственных квартирах, домах или комнатах в общежитиях, все еще могут оформить жилье в частную собственность.
В то же время правила будут меняться, поэтому время имеет значение, подчеркивают в Министерстве развития общин и территорий Украины.
Какие изменения готовит государство
Верховная Рада приняла закон «Об основных принципах жилищной политики», предусматривающий новый подход к жилищным вопросам. Документ устанавливает, что действующий закон о приватизации государственного жилищного фонда потеряет силу через год после завершения военного положения.
Важно учитывать, что жилье в домах, которые получили повреждения, не подлежит приватизации до завершения официального технического обследования.
Как приватизировать жилье: пошаговый алгоритм
Шаг 1. Обращение в орган приватизации
Следует обратиться в орган приватизации по месту жительства. Там предоставляют бланк заявления и, при необходимости, консультацию.
Шаг 2. Подача заявления и документов
Заявление подается вместе с пакетом документов, перечень которых определен в пунктах 18−21 соответствующего Положения.
Шаг 3. Проверка данных
Орган приватизации проверяет информацию, уточняет состав семьи и площадь жилья, производит необходимые расчеты и готовит решения согласно пунктам 22−23 Положения.
Шаг 4. Получение свидетельства
После принятия решения заявителю выдают свидетельство о праве собственности, а данные вносятся в специальный реестр.
Шаг 5. Государственная регистрация права собственности
Завершающий этап — регистрация права собственности в Государственном реестре прав на недвижимое имущество в соответствии с действующим законодательством.
Ранее мы сообщали, что в Украине стартует масштабное обновление жилищного законодательства. Новый закон отменяет советский Жилищный кодекс 1983 года и закон о приватизации государственного жилищного фонда, который давно не соответствует современным условиям.
