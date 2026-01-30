0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как приватизировать государственное жилье — 5 простых шагов

Недвижимость
59
Специалист работает над документами о приватизации жилья
Специалист работает над документами о приватизации жилья
Приватизация государственного жилья в Украине остается доступной. Граждане, проживающие в государственных квартирах, домах или комнатах в общежитиях, все еще могут оформить жилье в частную собственность.
В то же время правила будут меняться, поэтому время имеет значение, подчеркивают в Министерстве развития общин и территорий Украины.

Какие изменения готовит государство

Верховная Рада приняла закон «Об основных принципах жилищной политики», предусматривающий новый подход к жилищным вопросам. Документ устанавливает, что действующий закон о приватизации государственного жилищного фонда потеряет силу через год после завершения военного положения.
Важно учитывать, что жилье в домах, которые получили повреждения, не подлежит приватизации до завершения официального технического обследования.

Как приватизировать жилье: пошаговый алгоритм

Шаг 1. Обращение в орган приватизации

Следует обратиться в орган приватизации по месту жительства. Там предоставляют бланк заявления и, при необходимости, консультацию.

Шаг 2. Подача заявления и документов

Заявление подается вместе с пакетом документов, перечень которых определен в пунктах 18−21 соответствующего Положения.

Шаг 3. Проверка данных

Орган приватизации проверяет информацию, уточняет состав семьи и площадь жилья, производит необходимые расчеты и готовит решения согласно пунктам 22−23 Положения.
Читайте также

Шаг 4. Получение свидетельства

После принятия решения заявителю выдают свидетельство о праве собственности, а данные вносятся в специальный реестр.

Шаг 5. Государственная регистрация права собственности

Завершающий этап — регистрация права собственности в Государственном реестре прав на недвижимое имущество в соответствии с действующим законодательством.
Ранее мы сообщали, что в Украине стартует масштабное обновление жилищного законодательства. Новый закон отменяет советский Жилищный кодекс 1983 года и закон о приватизации государственного жилищного фонда, который давно не соответствует современным условиям.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Жилая недвижимость
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems