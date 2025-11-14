0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Из-за каких долгов могут конфисковать квартиру — законопроект

Недвижимость
88
Из-за каких долгов могут конфисковать квартиру — законопроект
Из-за каких долгов могут конфисковать квартиру — законопроект
В ноябре этого года ВР приняла в первом чтении законопроект № 14005, касающийся должников. Если этот документ пройдет второе голосование и будет принят, кредиторы получат больше возможностей для взыскания долгов.
Обо всех деталях рассказал адвокат Роман Симутин.
Читайте также

Цель законопроекта

Сделать исполнение судебных решений более быстрым и эффективным. Часть процессов планируется перевести в цифровой формат — документами будут обмениваться онлайн, без бумажной волокиты. Поэтому у должников будет меньше времени, чтобы выполнить требования Государственной исполнительной службы.
Создадут новую автоматизированную систему взыскания долгов. Она ускорит взаимодействие между:
  • банками;
  • исполнительной службой;
  • государственными учреждениями.
Она обеспечит обмен данными между Единым реестром должников и другими госбазами.
Читайте также
После вступления закона в силу блокировки банковских карт, арест имущества или электронных кошельков будут происходить автоматически — без участия исполнителя. Система будет самостоятельно блокировать активы сразу после открытия производства.

Реестр должников

Если человек попал в Единый реестр должников, он будет иметь серьезные последствия, ведь вам смогут отказать в продаже, дарении или залоге имущества.
Банки, нотариусы и регистрационные службы не смогут проводить соответствующие операции.
Также неплательщики алиментов будут попадать в реестр уже после трех месяцев задолженности.

Жилье за ​​долги

Исполнители смогут заходить в жилье только по решению суда и в присутствии полиции. По словам адвоката, такие случаи, скорее всего, будут единичными — массовых «рейдов» ждать не стоит.
Как говорит адвокат, опасения относительно «отбирания квартир» тоже несколько преувеличены. Закон не дает новых оснований для этого. По-прежнему жилье могут принудительно продать только тогда, когда долг превышает 20 минимальных зарплат (сейчас 160 тысяч гривен).
Читайте также
К тому же если квартира является единственным жильем или в ней зарегистрированы дети или люди с инвалидностью, продать ее практически невозможно. Такие случаи происходят очень редко.
Мы писали, как восстановить документы на недвижимость. Для получения дубликата утраченного документа следует обратиться с письменным заявлением к нотариусу или должностному лицу органа местного самоуправления, который заверял право собственности на недвижимость.
Дубликат документа приравнивается к оригиналу по юридической силе и должен содержать полный текст утраченного или испорченного документа. На этом делается отметка о равенстве с оригиналом и осуществляется заверительная надпись.
Где хранятся документы на недвижимость:
  • в делах государственной нотариальной конторы;
  • в государственном нотариальном архиве;
  • у частного нотариуса, заверившего документ.
Если нотариус прекратил деятельность, дубликаты можно получить в нотариальном архиве по месту хранения.
Также ранее говорилось, что на практике получить индивидуальное право на пользование этим участком практически невозможно. Владелец квартиры первого этажа не может самостоятельно подать документы на приватизацию части земли под своим балконом — она юридически принадлежит всем жильцам.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Недвижимость
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems