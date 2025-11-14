Из-за каких долгов могут конфисковать квартиру — законопроект
В ноябре этого года ВР приняла в первом чтении законопроект № 14005, касающийся должников. Если этот документ пройдет второе голосование и будет принят, кредиторы получат больше возможностей для взыскания долгов.
Обо всех деталях рассказал адвокат Роман Симутин.
Цель законопроекта
Сделать исполнение судебных решений более быстрым и эффективным. Часть процессов планируется перевести в цифровой формат — документами будут обмениваться онлайн, без бумажной волокиты. Поэтому у должников будет меньше времени, чтобы выполнить требования Государственной исполнительной службы.
Создадут новую автоматизированную систему взыскания долгов. Она ускорит взаимодействие между:
- банками;
- исполнительной службой;
- государственными учреждениями.
Она обеспечит обмен данными между Единым реестром должников и другими госбазами.
После вступления закона в силу блокировки банковских карт, арест имущества или электронных кошельков будут происходить автоматически — без участия исполнителя. Система будет самостоятельно блокировать активы сразу после открытия производства.
Реестр должников
Если человек попал в Единый реестр должников, он будет иметь серьезные последствия, ведь вам смогут отказать в продаже, дарении или залоге имущества.
Банки, нотариусы и регистрационные службы не смогут проводить соответствующие операции.
Также неплательщики алиментов будут попадать в реестр уже после трех месяцев задолженности.
Жилье за долги
Исполнители смогут заходить в жилье только по решению суда и в присутствии полиции. По словам адвоката, такие случаи, скорее всего, будут единичными — массовых «рейдов» ждать не стоит.
Как говорит адвокат, опасения относительно «отбирания квартир» тоже несколько преувеличены. Закон не дает новых оснований для этого. По-прежнему жилье могут принудительно продать только тогда, когда долг превышает 20 минимальных зарплат (сейчас 160 тысяч гривен).
К тому же если квартира является единственным жильем или в ней зарегистрированы дети или люди с инвалидностью, продать ее практически невозможно. Такие случаи происходят очень редко.
Мы писали, как восстановить документы на недвижимость. Для получения дубликата утраченного документа следует обратиться с письменным заявлением к нотариусу или должностному лицу органа местного самоуправления, который заверял право собственности на недвижимость.
Дубликат документа приравнивается к оригиналу по юридической силе и должен содержать полный текст утраченного или испорченного документа. На этом делается отметка о равенстве с оригиналом и осуществляется заверительная надпись.
Где хранятся документы на недвижимость:
- в делах государственной нотариальной конторы;
- в государственном нотариальном архиве;
- у частного нотариуса, заверившего документ.
Если нотариус прекратил деятельность, дубликаты можно получить в нотариальном архиве по месту хранения.
Также ранее говорилось, что на практике получить индивидуальное право на пользование этим участком практически невозможно. Владелец квартиры первого этажа не может самостоятельно подать документы на приватизацию части земли под своим балконом — она юридически принадлежит всем жильцам.
