Из-за каких долгов могут конфисковать квартиру — законопроект

В ноябре этого года ВР приняла в первом чтении законопроект № 14005, касающийся должников. Если этот документ пройдет второе голосование и будет принят, кредиторы получат больше возможностей для взыскания долгов.

Обо всех деталях рассказал адвокат Роман Симутин

Цель законопроекта

Сделать исполнение судебных решений более быстрым и эффективным. Часть процессов планируется перевести в цифровой формат — документами будут обмениваться онлайн, без бумажной волокиты. Поэтому у должников будет меньше времени, чтобы выполнить требования Государственной исполнительной службы.

Создадут новую автоматизированную систему взыскания долгов. Она ускорит взаимодействие между:

банками;

исполнительной службой;

государственными учреждениями.

Она обеспечит обмен данными между Единым реестром должников и другими госбазами.

будут происходить автоматически — без участия исполнителя. Система будет самостоятельно блокировать активы сразу после открытия производства. После вступления закона в силу блокировки банковских карт , арест имущества или электронных кошельков— без участия исполнителя. Система будет самостоятельно блокировать активы сразу после открытия производства.

Реестр должников

Если человек попал в Единый реестр должников, он будет иметь серьезные последствия, ведь вам смогут отказать в продаже, дарении или залоге имущества.

Банки, нотариусы и регистрационные службы не смогут проводить соответствующие операции.

Также неплательщики алиментов будут попадать в реестр уже после трех месяцев задолженности.

Жилье за ​​долги

Исполнители смогут заходить в жилье только по решению суда и в присутствии полиции. По словам адвоката, такие случаи, скорее всего, будут единичными — массовых «рейдов» ждать не стоит.

Как говорит адвокат, опасения относительно «отбирания квартир» тоже несколько преувеличены. Закон не дает новых оснований для этого. По-прежнему жилье могут принудительно продать только тогда, когда долг превышает 20 минимальных зарплат (сейчас 160 тысяч гривен).

К тому же если квартира является единственным жильем или в ней зарегистрированы дети или люди с инвалидностью, продать ее практически невозможно. Такие случаи происходят очень редко.

