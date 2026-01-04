Почему важно внести сведения о недвижимости в реестр вещных прав Сегодня 10:02 — Недвижимость

Почему важно внести сведения о недвижимости в реестр вещных прав

Если ваше жилье было построено до 2013 года, следует внести сведения о нем в Государственный реестр прав на недвижимое имущество.

Об этом напоминает Правительственный портал.

Читайте также Из-за каких ошибок можно потерять право собственности

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество является важной юридической процедурой для всех украинцев.

Это позволит получить ряд преимуществ:

1. Юридическая защищенность — официальная регистрация подтверждает ваши права на недвижимость, что защищает вас от возможных попыток обжалования права собственности другими лицами.

2. Правовая определенность — регистрация обеспечивает ясность в правовом статусе собственности, что важно при заключении сделок, таких как купля-продажа, дарение или наследование.

3. Возможность совершения сделок — без регистрации права собственности вы не сможете законно продавать, сдавать в аренду или передавать недвижимость по наследству.

4. Доступ к кредитованию — многие банки требуют документального подтверждения права собственности на предоставление кредитов под залог недвижимости.

5. Участие в государственных программах — регистрация необходима для участия в различных государственных программах, связанных с недвижимостью. Например, восстановление имущества и получение компенсации за разрушенное имущество.

6. Официальные данные — регистрация обеспечивает внесение информации о вашем праве собственности в Государственный реестр, что важно для статистики и правозащитной деятельности.

Где зарегистрировать вещное право на недвижимое имущество

Место регистрации вещного права на недвижимое имущество в Украине достаточно дифференцированно, поэтому граждане имеют право самостоятельно его избрать из существующего перечня:

Государственный регистратор, который находится в трудовых отношениях с исполнительным органом сельского, поселкового и городского совета, Киевского, Севастопольского городского, районного, районного в Киеве и Севастополе государственной администрацией.

Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Государственная нотариальная контора или приватный нотариус.

Через Портал Дія (в случае государственной регистрации прав на недвижимое имущество (отличное от земельного участка), регистрация которых проведена до 01.01.2013 в соответствии с законодательством, действовавшим на момент их возникновения). Эта услуга доступна в 21 областях. Недоступна — в Донецкой, Луганской, Херсонской областях и г. Киеве. У человека непременно должна быть квалифицированная электронная подпись.

Какие сроки проведения регистрационных действий и предоставления информации из Государственного реестра прав

Регистрация прав проводится в день внесения соответствующего заявления в Государственный реестр прав, за исключением случаев, предусмотренных Законом Украины «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений». Общий срок проведения процедуры не превышает пяти рабочих дней с момента регистрации заявления в реестре.

Предоставление информации из Государственного реестра прав в электронном формате осуществляется в режиме реального времени.

Если в Государственном реестре прав уже зарегистрированы другие заявления относительно этого объекта недвижимости, срок регистрации определяется со дня принятия государственным регистратором решения о регистрации прав или об отказе в такой регистрации относительно заявления, поданного ранее.

Стоимость

За государственную регистрацию права собственности взимается административный сбор в размере 0,1 прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Если граждане желают сократить 5-дневный срок ожидания, это будет стоить:

1 прожиточный минимум для трудоспособных лиц — за срок в два рабочих дня;

2 прожиточных минимума для трудоспособных лиц — за срок в один рабочий день;

5 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц — за срок в 2 часа.

Подробно можно посмотреть по ссылке

Ранее писали , что Статья 316 Гражданского кодекса Украины определяет, что правом собственности является право человека на вещь (имущество), которое она осуществляет в соответствии с законом по собственной воле, независимо от воли других лиц.

Правоустанавливающий документ на право собственности — это документ, удостоверяющий правовую связь конкретного имущества с лицом его собственника и составленный в порядке, предусмотренном законодательством.

как исправить ошибку, возникшую при регистрации права собственности на недвижимое имущество. Ошибки, описки или неточности в правоустанавливающих документах могут создать собственнику проблемы. Эксперты Программы USAID DOBRE подготовили разъяснение,при регистрации права собственности на недвижимое имущество. Ошибки, описки или неточности в правоустанавливающих документах могут создать собственнику проблемы.

Самый простой способ исправления ошибок — обращение к государственному регистратору (в идеале — к тому, который осуществляет соответствующую регистрацию).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.