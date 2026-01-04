Почему важно внести сведения о недвижимости в реестр вещных прав
Если ваше жилье было построено до 2013 года, следует внести сведения о нем в Государственный реестр прав на недвижимое имущество.
Об этом напоминает Правительственный портал.
Государственная регистрация прав на недвижимое имущество является важной юридической процедурой для всех украинцев.
Это позволит получить ряд преимуществ:
1. Юридическая защищенность — официальная регистрация подтверждает ваши права на недвижимость, что защищает вас от возможных попыток обжалования права собственности другими лицами.
2. Правовая определенность — регистрация обеспечивает ясность в правовом статусе собственности, что важно при заключении сделок, таких как купля-продажа, дарение или наследование.
3. Возможность совершения сделок — без регистрации права собственности вы не сможете законно продавать, сдавать в аренду или передавать недвижимость по наследству.
4. Доступ к кредитованию — многие банки требуют документального подтверждения права собственности на предоставление кредитов под залог недвижимости.
5. Участие в государственных программах — регистрация необходима для участия в различных государственных программах, связанных с недвижимостью. Например, восстановление имущества и получение компенсации за разрушенное имущество.
6. Официальные данные — регистрация обеспечивает внесение информации о вашем праве собственности в Государственный реестр, что важно для статистики и правозащитной деятельности.
Где зарегистрировать вещное право на недвижимое имущество
Место регистрации вещного права на недвижимое имущество в Украине достаточно дифференцированно, поэтому граждане имеют право самостоятельно его избрать из существующего перечня:
- Государственный регистратор, который находится в трудовых отношениях с исполнительным органом сельского, поселкового и городского совета, Киевского, Севастопольского городского, районного, районного в Киеве и Севастополе государственной администрацией.
- Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).
- Государственная нотариальная контора или приватный нотариус.
- Через Портал Дія (в случае государственной регистрации прав на недвижимое имущество (отличное от земельного участка), регистрация которых проведена до 01.01.2013 в соответствии с законодательством, действовавшим на момент их возникновения). Эта услуга доступна в 21 областях. Недоступна — в Донецкой, Луганской, Херсонской областях и г. Киеве. У человека непременно должна быть квалифицированная электронная подпись.
Какие сроки проведения регистрационных действий и предоставления информации из Государственного реестра прав
Регистрация прав проводится в день внесения соответствующего заявления в Государственный реестр прав, за исключением случаев, предусмотренных Законом Украины «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений». Общий срок проведения процедуры не превышает пяти рабочих дней с момента регистрации заявления в реестре.
Предоставление информации из Государственного реестра прав в электронном формате осуществляется в режиме реального времени.
Если в Государственном реестре прав уже зарегистрированы другие заявления относительно этого объекта недвижимости, срок регистрации определяется со дня принятия государственным регистратором решения о регистрации прав или об отказе в такой регистрации относительно заявления, поданного ранее.
Стоимость
За государственную регистрацию права собственности взимается административный сбор в размере 0,1 прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Если граждане желают сократить 5-дневный срок ожидания, это будет стоить:
- 1 прожиточный минимум для трудоспособных лиц — за срок в два рабочих дня;
- 2 прожиточных минимума для трудоспособных лиц — за срок в один рабочий день;
- 5 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц — за срок в 2 часа.
Подробно можно посмотреть по ссылке.
Ранее писали, что Статья 316 Гражданского кодекса Украины определяет, что правом собственности является право человека на вещь (имущество), которое она осуществляет в соответствии с законом по собственной воле, независимо от воли других лиц.
Правоустанавливающий документ на право собственности — это документ, удостоверяющий правовую связь конкретного имущества с лицом его собственника и составленный в порядке, предусмотренном законодательством.
Эксперты Программы USAID DOBRE подготовили разъяснение, как исправить ошибку, возникшую при регистрации права собственности на недвижимое имущество. Ошибки, описки или неточности в правоустанавливающих документах могут создать собственнику проблемы.
Самый простой способ исправления ошибок — обращение к государственному регистратору (в идеале — к тому, который осуществляет соответствующую регистрацию).
