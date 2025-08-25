Из-за каких ошибок можно потерять право собственности — Finance.ua

Из-за каких ошибок можно потерять право собственности Сегодня 12:13 — Личные финансы

Из-за каких ошибок можно потерять право собственности

Статья 316 Гражданского кодекса Украины определяет, что правом собственности является право человека на вещь (имущество), которое он осуществляет в соответствии с законом по собственной воле, независимо от воли других лиц.

Правоустанавливающий документ на право собственности — это документ, удостоверяющий правовую связь конкретного имущества с личностью его собственника и составленный в порядке, предусмотренном законодательством.

Эксперты Программы USAID DOBRE подготовили разъяснение, как исправить ошибку, возникшую при регистрации права собственности на недвижимое имущество.

Читайте также Может ли арендатор отсудить съемную квартиру

Ошибки, описки или неточности в правоустанавливающих документах могут создать собственнику проблемы.

Любые действия лица, направленные на приобретение, изменение или прекращение вещных прав на недвижимое имущество и их обременений, подлежащих государственной регистрации в соответствии с Законом Украины от 01.07.2004 года № 1952-IV «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений» (далее — Закон № 1952), могут совершаться, если вещное право на такое имущество зарегистрировано в соответствии с требованиями настоящего Закона.

Читайте также Можно ли расторгнуть договор дарения недвижимости: разъяснение юриста

Ошибки, описки или неточности в правоустанавливающих документах могут создать собственнику проблемы, которые не позволяют свободно совершать сделки с этим имуществом до момента их исправления.

Все допущенные ошибки можно обобщить и разделить на следующие типы:

Технической ошибкой, которая может быть исправлена государственным регистратором без дополнительных процедур, является грамматическая описка, типографская, арифметическая или иное уточнение.

Другие обстоятельства, влияющие на необходимость внесения изменений в правоустанавливающие документы или регистрационные записи о правах в соответствующие государственные реестры, регулируются по другим процедурам.

Например, увеличение площади недвижимого имущества, возникшее в процессе его перепланировки или реконструкции, потребует проведения повторной технической инвентаризации объекта, определяющей изменения характеристик такого имущества за определенный период времени. Эта процедура будет регулироваться, в первую очередь, Порядком проведения технической инвентаризации.

Устранение технических ошибок можно осуществить:

без обращения в суд;

в судебном порядке.

Как это сделать

Самым простым способом исправления ошибок является обращение к государственному регистратору (в идеале — совершающему соответствующую регистрацию). При этом следует учесть, что такая регистрация проводится государственными регистраторами, а также может осуществляться нотариусами как специальными субъектами, на которых возлагаются функции государственного регистратора прав (эти функции имеют не все нотариусы).

Уже в условиях военного положения законодательное регулирование порядка исправления отдельных ошибок, связанных с государственной регистрацией прав на недвижимое имущество, было откорректировано.

В случае допущения технической ошибки (грамматической описки, опечатки, арифметической или иной ошибки) при внесении сведений о вещных правах, обременениях вещных прав в Государственный реестр прав государственный регистратор самостоятельно исправляет такую ошибку, при условии что документы по результатам рассмотрения заявления заявителю не выдавались.

В случае если после получения заявителем документов по результатам рассмотрения заявления обнаружена техническая ошибка, допущенная при регистрации прав, в частности ошибка в сведениях о субъекте вещного права, обременения, сведениях о вещном праве, отягощениях, сведениях о недвижимом имуществе, в том числе его технических характеристиках, или если произошло исправление такой регистрации в документе объекта недвижимого имущества, такие ошибки, сведения исправляются государственным регистратором на основании заявления лица, сведения о вещных правах, обременении прав которого содержат такую ошибку.

Другие случаи

А вот в случае, когда исправления происходят вследствие удовлетворения жалобы на решения, действия или бездействие в сфере государственной регистрации прав или подтверждение факта использования идентификаторов доступа государственного регистратора к Государственному реестру прав другими лицами, ошибки исправляются должностным лицом Министерства юстиции Украины, его территориальных органов или на основании решения Министерства юстиции Украины, его территориальных органов — государственным регистратором, которым допущена техническая ошибка.

Читайте также Где самые высокие и самые низкие цены на жилье в Карпатах

Исправление ошибки, сведений, влияющих на права третьих лиц, осуществляется государственным регистратором исключительно при наличии согласия таких лиц или на основании судебного решения.

Плата за внесение исправлений

В случае устранения технической ошибки, допущенной по вине заявителя, взимается административный сбор в размере 0,04 прожиточного минимума для трудоспособных лиц (в 2023 году это 110 грн).

Если требуется срочное (ускоренное) внесение исправлений, то все категории «льготников» уплачивают сбор в обычном порядке.

Заявление об исправлении технических ошибок согласно требованиям к оформлению заявлений и решений в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений, утвержденных приказом Минюста от 21.11.2016 г. № 3276/5, может быть подано двумя способами:

с помощью программных средств ведения Государственного реестра прав на недвижимое имущество (так называемая «бумажная форма»); с помощью Единого государственного вебпортала электронных услуг или других информационных систем, обеспечивающих идентификацию пользователя с использованием средств электронной идентификации с высоким уровнем доверия, для подачи заявлений в сфере государственной регистрации прав в электронной форме, обеспечения доступа к результатам предоставления административных услуг в сфере государственной регистрации прав, получения сведений из Государственного реестра прав (электронная форма).

В случае, если ошибка является производной — то есть неправильная регистрационная запись, сведения в свидетельстве или выписке о праве собственности, договоре аренды и т. д. были обусловлены недостатками первичного документа (например, решение органа приватизации жилищного фонда органа местного самоуправления, балансодержателей или органов управления имуществом содержало ошибку), следует сначала обратиться к лицу, выдавшему такой документ, или его правопреемнику.

Сбережения ради будущего? В этом поможет депозит. Сравнивайте и выбирайте самые выгодные варианты с помощью Finance.ua.

Решение такого органа (лица) о внесении поправок в первичный документ будет основанием для обращения владельца (пользователя) к государственному регистратору или нотариусу для внесения соответствующих изменений в запись о государственной регистрации прав и выдаче новой выписки с откорректированными сведениями.

Еще один способ

Подача соответствующего заявления в суд. Этот способ следует использовать исключительно в случаях, когда досудебное урегулирование не помогло исправить обнаруженные ошибки. И не потому, что этот способ является длиннее, сложнее и дороже. Таково требование закона.

Применить процедуру установления фактов, имеющих юридическое значение, можно при наличии следующих обстоятельств:

в соответствии с законом такие факты порождают юридические последствия, это означает, что именно от них зависит возникновение, изменение или прекращение имущественных прав;

действующее законодательство не предусматривает иную возможность их установления;

заявитель не может иным образом получить или восстановить утраченные документы, удостоверяющие факты, имеющие юридическое значение.

Заявление лица об установлении факта, имеющего юридическое значение, подается в суд по месту его жительства.

Кроме стандартных требований к исковому заявлению, заявление об установлении факта, имеющего юридическое значение, должно содержать следующие обязательные сведения:

какой факт заявитель просит установить и с какой целью;

причины невозможности устранения ошибок и восстановления документации, которые удостоверяют этот факт;

доказательства, подтверждающие факт.

Также необходимо будет уплатить судебный сбор и приложить к заявлению соответствующий документ об уплате.

Рассылка Finance.ua о деньгах. Это инструмент, который будет помогать поступать разумно с деньгами. Здесь вы найдете практические советы, проверенные сервисы, секреты экономии и заработка, которые будете получать 1 раз в 2 недели на вашу почту. Подключайтесь и получайте самый полезный контент от нас!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.