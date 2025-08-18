Где самые высокие и самые низкие цены на жилье в Карпатах — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Где самые высокие и самые низкие цены на жилье в Карпатах

Недвижимость
28
Где самые высокие и самые низкие цены на жилье в Карпатах
Где самые высокие и самые низкие цены на жилье в Карпатах
В Карпатах фиксируют рост цен на недвижимость. Однако они ощутимо отличаются в зависимости от месторасположения жилья.
Об этом рассказывает бренд- и бизнес-директор ЛУН Денис Судилковский изданию «РБК-Украина».
Читайте также

Изменились ли цены на жилье в Карпатах

По словам Дениса Судилковского, Карпатский регион показал рост цен. В Ивано-Франковской и Черновицкой областях средняя стоимость жилья за год выросла более чем на 20%.
Большой спрос на жилье объясняется несколькими факторами:
  • внутренний туризм;
  • релокация;
  • общий интерес к загородной жизни.
Цены на дома в горах отличаются в зависимости от их месторасположения. К примеру, те, которые продают ближе к курортам, стоят до сотен тысяч долларов. Если же дом расположен в отдаленных селах — цена гораздо более доступна.
Читайте также
Бизнес-директор ЛУН подытожил, что Карпаты стали привлекательным направлением для инвесторов и переселенцев.

Самые высокие цены на жилье в Карпатах

Самые высокие цены фиксируют в популярных туристических локациях. К таким относятся Поляница (Буковель), Яремче, Верховина, Татаров и Сходница. Стоимость недвижимости там варьируется от 100 до 400 тысяч долларов.
В менее известных селах Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей жилье можно приобрести по цене от 10 до 20 тысяч долларов.

Справка Finance.ua:

  • «Укрзализныця» с 1 марта запустила поезд № 203/204 Днепр — Ворохта. Это связано с возможным спросом на поездки в горы во время весенних каникул.
  • Несколько локаций в Карпатах, где вы можете отдохнуть и восстановить здоровье благодаря прекрасной природе и термальным источникам. Таких мест в Карпатах очень много, мы выбрали несколько для вас.
Інвестування в нерухомість — це вигідна стратегія для довгострокового прибутку. Допоможемо вам обрати найкращі об’єкти та оцінити потенціал ринку.
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems