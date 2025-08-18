Где самые высокие и самые низкие цены на жилье в Карпатах — Finance.ua

Где самые высокие и самые низкие цены на жилье в Карпатах
В Карпатах фиксируют рост цен на недвижимость. Однако они ощутимо отличаются в зависимости от месторасположения жилья.
Об этом рассказывает бренд- и бизнес-директор ЛУН Денис Судилковский изданию «РБК-Украина».
Изменились ли цены на жилье в Карпатах
По словам Дениса Судилковского, Карпатский регион показал рост цен. В Ивано-Франковской и Черновицкой областях средняя стоимость жилья за год выросла более чем на 20%.
Большой спрос на жилье объясняется несколькими факторами:
- внутренний туризм;
- релокация;
- общий интерес к загородной жизни.
Цены на дома в горах отличаются в зависимости от их месторасположения. К примеру, те, которые продают ближе к курортам, стоят до сотен тысяч долларов. Если же дом расположен в отдаленных селах — цена гораздо более доступна.
Бизнес-директор ЛУН подытожил, что Карпаты стали привлекательным направлением для инвесторов и переселенцев.
Самые высокие цены на жилье в Карпатах
Самые высокие цены фиксируют в популярных туристических локациях. К таким относятся Поляница (Буковель), Яремче, Верховина, Татаров и Сходница. Стоимость недвижимости там варьируется от 100 до 400 тысяч долларов.
В менее известных селах Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей жилье можно приобрести по цене от 10 до 20 тысяч долларов.
