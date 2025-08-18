Где самые высокие и самые низкие цены на жилье в Карпатах — Finance.ua

Где самые высокие и самые низкие цены на жилье в Карпатах Сегодня 20:03 — Недвижимость

Где самые высокие и самые низкие цены на жилье в Карпатах

В Карпатах фиксируют рост цен на недвижимость. Однако они ощутимо отличаются в зависимости от месторасположения жилья.

Об этом рассказывает бренд- и бизнес-директор ЛУН Денис Судилковский изданию «РБК-Украина».

Изменились ли цены на жилье в Карпатах

По словам Дениса Судилковского, Карпатский регион показал рост цен. В Ивано-Франковской и Черновицкой областях средняя стоимость жилья за год выросла более чем на 20%.

Большой спрос на жилье объясняется несколькими факторами:

внутренний туризм;

релокация;

общий интерес к загородной жизни.

Цены на дома в горах отличаются в зависимости от их месторасположения. К примеру, те, которые продают ближе к курортам, стоят до сотен тысяч долларов. Если же дом расположен в отдаленных селах — цена гораздо более доступна.

Читайте также «Укрзализныця» запускает новый поезд в Карпаты

Бизнес-директор ЛУН подытожил, что Карпаты стали привлекательным направлением для инвесторов и переселенцев.

Самые высокие цены на жилье в Карпатах

Самые высокие цены фиксируют в популярных туристических локациях. К таким относятся Поляница (Буковель), Яремче, Верховина, Татаров и Сходница. Стоимость недвижимости там варьируется от 100 до 400 тысяч долларов.

В менее известных селах Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей жилье можно приобрести по цене от 10 до 20 тысяч долларов.

Справка Finance.ua:

«Укрзализныця» с 1 марта запустила поезд № 203/204 Днепр — Ворохта. Это связано с возможным спросом на поездки в горы во время весенних каникул.

Несколько локаций в Карпатах, где вы можете отдохнуть и восстановить здоровье благодаря прекрасной природе и термальным источникам. Таких мест в Карпатах очень много, мы выбрали несколько для вас.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.