«Укрзализныця» запускает новый поезд в Карпаты — Finance.ua
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«Укрзализныця» запускает новый поезд в Карпаты

Личные финансы
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«Укрзализныця» запускает новый поезд в Карпаты
«Укрзализныця» запускает новый поезд в Карпаты
«Укрзализныця» с 1 марта запустит поезд № 203/204 Днепр — Ворохта. Это связано с возможным спросом на поездки в горы во время весенних каникул.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Уже скоро начнется сезон весенних каникул в школах и детских садах — поэтому прогнозируем спрос на детский отдых в горах и назначаем дополнительный поезд № 203/204 Днепр — Ворохта с 1 марта», — сказано в сообщении.

Детали маршрута

Поезд будет отправляться из Днепра через день в 14:35 и прибывать в Ворохту в 14:09.
В обратном направлении из Ворохты поезд будет отправляться со 2 марта через день в 16:26 и прибывать в Днепр в 12:35.

Раннее бронирование билетов

На этот и другие поезда доступна возможность раннего бронирования групповых поездок: заявки принимаются за 35 суток до отправления поезда через сервис заказов по ссылке.
Билеты на поезд уже доступны в приложении Укрзализныци, на сайте, в чат-ботах и ​​кассах вокзалов.
Напомним, ранее Укрзализныця назначила дополнительный поезд из Харькова в Ворохту. Теперь Харьковщина и Полтавщина будут иметь ежедневное прямое сообщение с Ивано-Франковском и рядом популярных горных станций.

Справка Finance.ua:

  • Укрзализныця планирует по итогам 2023 года получить 7 млрд грн чистой прибыли после 9,6 млрд грн чистого убытка в 2022 году;
  • «Укрзалізниця» презентовала новый график движения поездов на 2024 год, в котором назначается 14 новых рейсов: 11 внутренних и 3 международных.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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