«Укрзалізниця» показала новий графік руху поїздів на 2024 рік — Finance.ua
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«Укрзалізниця» показала новий графік руху поїздів на 2024 рік

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Укрзалізниця" презентувала новий графік руху поїздів на 2024 рік, в якому призначається 14 нових рейсів: 11 внутрішніх та 3 міжнародних.
Як повідомляє кореспондент УНІАН, очікується покращення 19 рейсів по Україні та за кордоном, а також нові сполучення для регіонів.

Серед ключових оновлень міжнародного напрямку:

  • призначення нового поїзда № 119/120 Дніпро — Хелм зі зручною стиковкою в напрямку Варшави;
  • розвиток хабового сполучення через Чоп: нові міжнародні поїзди Чоп — Відень та Чоп — Прага стикуються одразу з низкою поїздів по Україні.

Призначено також низку внутрішніх маршрутів по Україні:

  • № 51/52 Одеса — Запоріжжя, що курсуватиме через день;
  • № 129/130 Кременчук — Чернівці, що курсуватиме через день. Чернівці вперше отримають пряме сполучення з Кременчуком та альтернативну можливість дістатися Києва;
  • № 216/215 Запоріжжя — Чернівці, що курсуватиме щоденно та поєднає Буковину з Івано-Франківськом, Львовом, Дніпром та Запоріжжям;
  • № 193/192 Кривий Ріг — Ясіня, що курсуватиме через день та вперше поєднає прямим сполученням Криворіжжя з Карпатами;
  • № 345/346 Ужгород — Чернівці, що курсуватиме щоденно та дозволить відновити історичне пряме сполучення Закарпаття з Буковиною через популярний гірськолижний курорт у Славському;
  • № 28/27 Київ — Мукачево, закладений у розкладі на пікові дати, поєднає столицю зі Славським і Закарпаттям новим денним сполученням;
  • № 145/146 Суми — Рахів дасть сполучення півночі з гірськолижними курортами Прикарпаття та Закарпаття;
  • № 365/366 Луцьк — Рахів дозволить мешканцям Луцька та Рівного отримати сполучення з Моршином, Долиною, Калушем, Франківськом, Яремче, Буковелем, Ворохтою;
  • № 368/367 Луцьк — Ужгород дасть сполучення Луцьку зі Львовом, Мукачевом та Чопом;
  • «Інтерсіті» № 747/748 Київ — Тернопіль курсуватиме щоденно й дасть комфортне ранкове та вечірнє сполучення для жителів Тернополя, Хмельницького, Вінниці зі столицею;
  • «Інтерсіті» № 745/746 Київ — Львів, який гарантує ранкове сполучення Львова та Києва.
В УЗ також відмічають, що популярні поїзди «Укрзалізниці», які мали успіх у минулому графіку, стають щоденними: № 5/6 Запоріжжя — Ясіня, № 40/39 Запоріжжя — Солотвино та поїзд Луцьк — Ужгород, який у новому графіку отримав нову нумерацію 368/367.
Також покращення графіків та маршрутів стосується цілої низки поїздів популярних гірських напрямків як єдиної безпечної локації для відновлення та перезавантаження українців.
Так, наприклад, поїзд № 25/26 Одеса — Рахів отримав більш зручне вечірнє відправлення з Одеси о 18:20 замість 14:02, а маршрут поїзда № 357/358 Київ — Ворохта буде подовжено до станції Ясіня, звідки починаються популярні рейси в гори.
За матеріалами:
УНІАН
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