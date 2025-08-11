Карпаты в августе-сентябре: куда стоит поехать (фото) — Finance.ua

Карпаты в августе-сентябре: куда стоит поехать (фото)
Карпаты — один из самых тихих и безопасных регионов сейчас.
Планирование отдыха в Карпатах — это всегда приятный процесс, но в то же время он требует внимания к деталям, пишет visitukraine.
Страховка для выезда за границу на Finance.ua 🧐
Предлагаем вам просмотреть несколько локаций в этом регионе, где вы можете отдохнуть и восстановить здоровье благодаря прекрасной природе и термальным источникам. Таких мест в Карпатах очень много, сегодня мы выбрали несколько для вас.
Косино
Термальные бассейны Косино отличаются водой с уникальным составом, гейзерами, саунами в форме бочки и кафе прямо у воды. Вода здесь богата минералами, а температура — как в приятной ванне.
Почему стоит ехать: релакс для тела после горных прогулок.
Дземброня
Дземброня — уникальное украинское село, которое открывает доступ к Ушастому Камню и Черногорскому хребту. Осенью горы здесь светятся красным и золотым.
Почему стоит ехать: чистый воздух, фантастические горные виды, легендарные рассветы.
Берегово
Путешествие в Берегово подарит купание в уникальных лечебных термальных бассейнах, экскурсии по центру старинного закарпатского городка, знакомство с венгерской культурой, интересными историко-архитектурными достопримечательностями, а также дегустацию замечательной венгерской кухни и вина порадуют душу и тело.
Читайте также
Почему стоит ехать: сочетание винного туризма и термального релакса.
Также в Берегово есть Озеро Молодости — искусственное озеро с пляжем, прокатом SUP-бордов и катамаранов. Идеальное место для спокойного купания после термальных процедур.
Шаян
Шаян — это место, где время замедляется, а природа окутывает спокойствием. Здесь легко перезагрузиться, восстановить силы и почувствовать настоящий контакт с собой. Минеральные воды, которые пьют и во Франции, и в Австрии, лечебные ванны и горы, обнимающие село, — все это ждет туристов в тихом уголке Карпат.
Почему стоит ехать: комплексное оздоровление в спокойном ритме.
Колочава
Село десяти музеев Колочава — туристическая изюминка Закарпатья. Колочава — село с древней историей, ведь первое письменное упоминание о нем датируется 1463 годом. Также оно признано самым длинным селом в Украине, его протяженность — около 15 км. Однако главная его особенность — это музеи, ведь их здесь целых десять.
Почему стоит ехать: идеально для тех, кто хочет глубже изучить карпатский регион.
Велятино
На Закарпатье находится известный курорт «Теплые воды» в селе Велятино, где функционируют 3 термальных, 2 минеральных, 5 пресных бассейнов, а также 6 термальных ванн с разным минеральным составом. Купание здесь — как полная перезагрузка.
Почему стоит ехать: сочетать горный воздух с термальным лечением.
- Туризм принес за год около 3 млрд в бюджет Украины. Туристическая отрасль принесла в бюджет Украины 2,938 млрд грн в 2024 году. При этом недополучает она в десять раз больше налогов. Об этом сообщила председатель Государственного агентства развития туризма (ГАРТ) Марианна Олеськив на итоговой пресс-конференции.
- «Мы видим, что, несмотря на войну, отсутствие финансирования, критически малое количество людей, туризм сегодня приносит около 3 миллиардов гривен в бюджет нашей страны. Но мы понимаем, что опять же по тем расчетам, которые делала, например, Славская община, то недополучает она примерно в 10 раз налогов. То есть где-то одну десятую субъекты платят налогов», — сказала Олеськив.
Не вистачає грошей, візьміть кредит готівкою та онлайн в українських банках та фінансових організаціях:
Кредити в Україні
Поделиться новостью
Также по теме
Карпаты в августе-сентябре: куда стоит поехать (фото)
Как инвестировать в американские акции: какие ограничения для украинцев
НКЦБФР осуществила первые выплаты клиентам «Фридом Финанс»
В Польше планируют освободить семьи с двумя или более детьми от уплаты НДФЛ
Рынок труда в прифронтовых регионах оживает: кого ищут и сколько платят
Молодым врачам в Украине выплатят 200 тыс. гривен: условия и детали