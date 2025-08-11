Карпаты в августе-сентябре: куда стоит поехать (фото) — Finance.ua
Карпаты в августе-сентябре: куда стоит поехать (фото)

Личные финансы
Карпаты — один из самых тихих и безопасных регионов сейчас.
Планирование отдыха в Карпатах — это всегда приятный процесс, но в то же время он требует внимания к деталям, пишет visitukraine.

Предлагаем вам просмотреть несколько локаций в этом регионе, где вы можете отдохнуть и восстановить здоровье благодаря прекрасной природе и термальным источникам. Таких мест в Карпатах очень много, сегодня мы выбрали несколько для вас.

Косино

Карпаты в августе-сентябре: куда стоит поехать (фото)
Термальные бассейны Косино отличаются водой с уникальным составом, гейзерами, саунами в форме бочки и кафе прямо у воды. Вода здесь богата минералами, а температура — как в приятной ванне.
Почему стоит ехать: релакс для тела после горных прогулок.

Дземброня

Карпаты в августе-сентябре: куда стоит поехать (фото)
Дземброня — уникальное украинское село, которое открывает доступ к Ушастому Камню и Черногорскому хребту. Осенью горы здесь светятся красным и золотым.
Почему стоит ехать: чистый воздух, фантастические горные виды, легендарные рассветы.

Берегово

Карпаты в августе-сентябре: куда стоит поехать (фото)
Путешествие в Берегово подарит купание в уникальных лечебных термальных бассейнах, экскурсии по центру старинного закарпатского городка, знакомство с венгерской культурой, интересными историко-архитектурными достопримечательностями, а также дегустацию замечательной венгерской кухни и вина порадуют душу и тело.
Почему стоит ехать: сочетание винного туризма и термального релакса.
Также в Берегово есть Озеро Молодости — искусственное озеро с пляжем, прокатом SUP-бордов и катамаранов. Идеальное место для спокойного купания после термальных процедур.

Шаян

Карпаты в августе-сентябре: куда стоит поехать (фото)
Шаян — это место, где время замедляется, а природа окутывает спокойствием. Здесь легко перезагрузиться, восстановить силы и почувствовать настоящий контакт с собой. Минеральные воды, которые пьют и во Франции, и в Австрии, лечебные ванны и горы, обнимающие село, — все это ждет туристов в тихом уголке Карпат.
Почему стоит ехать: комплексное оздоровление в спокойном ритме.
Колочава

Карпаты в августе-сентябре: куда стоит поехать (фото)
Село десяти музеев Колочава — туристическая изюминка Закарпатья. Колочава — село с древней историей, ведь первое письменное упоминание о нем датируется 1463 годом. Также оно признано самым длинным селом в Украине, его протяженность — около 15 км. Однако главная его особенность — это музеи, ведь их здесь целых десять.
Почему стоит ехать: идеально для тех, кто хочет глубже изучить карпатский регион.

Велятино

Карпаты в августе-сентябре: куда стоит поехать (фото)
На Закарпатье находится известный курорт «Теплые воды» в селе Велятино, где функционируют 3 термальных, 2 минеральных, 5 пресных бассейнов, а также 6 термальных ванн с разным минеральным составом. Купание здесь — как полная перезагрузка.
Почему стоит ехать: сочетать горный воздух с термальным лечением.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
