Карпаты в межсезонье: самые интересные локации и цены на отдых — Finance.ua

Карпаты в межсезонье: самые интересные локации и цены на отдых Сегодня 17:02 — Личные финансы

Карпаты в межсезонье: самые интересные локации и цены на отдых, tut-cikavo.com

Лето 2023 года в Карпатах было очень многолюдным. Впереди — межсезонье. Осень в Карпатах, как правило, не многолюдна. И вот это как раз не минус, а больше — огромный плюс и один из аргументов, почему стоит рассмотреть осень для поездки в небольшое путешествие на отдых в Карпатах.

Отдых во время войны

Важность отдыха и смены обстановки в нынешних реалиях сложно переоценить. Тело и психика требуют смены обстановки, отдыха и избавления от стресса. Что там говорить, даже просто хорошенько выспаться — это уже аргумент, чтобы сменить обстановку хотя бы на несколько дней.

К тому же Карпаты — один из самых тихих и безопасных регионов сейчас. Основными туристами в этом году стали женщины с детьми. Также это военные, их семьи и ВПЛ из оккупированных регионов, которые приезжают сюда на реабилитацию.

Цены на жилье в Карпатах осенью

К примеру, если рассматривать отдых в Полянице в межсезонье, отталкиваться можно от таких цен на жилье:

Коттедж «Добра Оселя» — для отдыха гостям предоставляется двухэтажный коттедж на 8−10 человек (четыре современных номера). Для гостей есть сауна на 10 человек с комнатой отдыха и кадкой для обливания, а также оздоровительный чан. Стоимость в октябре — 4000 гривен в сутки за весь коттедж.

за весь коттедж. Гостевой дом «МД» — двухэтажный деревянный дом на 15 мест. Каждый этаж имеет отдельный вход снаружи. Рядом лес. Стоимость в сентябре-октябре — 6000 гривен за весь дом или 3000 гривен за этаж.

Частный дом «Виктория» — трехэтажный дом на 8 номеров (22 места). Двухэтажный коттедж на 7 мест. Двухэтажный коттедж на 12 мест. Категории номеров: двухместный номер, трехместный номер. Стоимость в сентябре-октябре — от 500 гривен за номер или 4000 гривен за коттедж.

Отель «Шепіт лісу» — трехэтажный отель на 20 номеров (45 мест). Отличный вид, собственная парковка и уютная атмосфера. Стоимость номера класса «стандарт» — 1200 гривен, «Делюкс» — 1400 гривен.

«Делюкс» — Гостевой дом «Гірська Казка» — трехэтажный дом на 6 номеров (16−20 мест). Уютная территория, сауна на 6−10 человек с комнатой отдыха и бочкой для обливания. Стоимость большого двухместного номера — от 1200 гривен.

Как видим, цены в осенний период гораздо ниже зимних. То же с ценами на все дополнительные услуги и питание.

Большие Карпатские Качели

Выезжая из Микуличина в сторону Татарова, можно повернуть налево в сторону поселка Поленино и найти на карте Большие Карпатские Качели. Машину придется оставить на небольшой стоянке перед мостом через ущелье. К нему мы еще вернемся чуть позже. Дальше — пешком на гору.

Те, кто не очень любит пешие походы по горам, могут легко найти местное «Карпатское такси», которое на разных модификациях отечественного и зарубежного автопрома довезет вас с ветерком наверх.

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Чемеговский каньон

Возвращаемся назад. При переходе через ущелье назад по мостику, поворачиваем налево и легко находим спуск в каньон. Это каньон на реке Прутец-Чемеговский. Одно из самых красивых мест, которые нам довелось увидеть за несколько поездок в Карпаты.

Сейчас эта локация уже обозначена на Google Maps как «Чемеговский каньон». Но на момент нашего пребывания с семьей там в 2021 году она не была отмечена ни на картах, ни в одном туристическом сайте-каталоге.

Большой обвал

Затем тут же, неподалеку, можно поехать посмотреть Большой обвал, который образовался на склоне горы в июне 2020 года в результате схода большого селевого потока и долго повреждал и блокировал проходящую внизу дорогу. Он находится на выезде из Микуличина в сторону Яремче.

Огромные валуны словно повисли высоко на склоне горы. Этот обвал сейчас жив, и периодически происходят небольшие обсыпания. Грунт достаточно «жидкий» и песчаный, поэтому он периодически сыпется. Иногда там падают пихты и буки, растущие сверху. Место однозначно производит сильное впечатление и точно его стоит посетить.

Но надо быть постоянно начеку и не терять бдительности, особенно во времена дождей или после них.

Все эти три удивительные локации можно легко посетить за один день, даже не располагая автомобилем. Но какой отдых в Татарове, Яремче, Ворохте, Микуличине, Яблунице или Верховине без посещения Буковеля (Поляницы)?

Буковель

Кто ездил сюда зимой на автомобиле, знает, что это то еще испытание. Бесконечные пробки и переполненные автостоянки отбивают все настроение и желание к развлечениям. И вот здесь — межсезонье тоже безоговорочно выигрывает. Легко и свободно доезжаем до любых стоянок. Но нам нужно к подъемнику 2R.

Родельбан

Проезжая вверх на подъемнике, обратите внимание на целую трассу в деревьях, называемую Родельбаном. Это рельсовая трасса вверх подъемников, куда вы едете на маленькой тачке. Путь наверх ровный и прямой, и вас тянет тросик. А потом — спуск вниз на этих тележках, но уже с большой скоростью и по закрученной между деревьями трассе под действием силы тяжести!

В этом плане курорту Буковель конкуренцию составит, пожалуй, только Львов. Различные необычные и интересные рестораны, тематические кафе — на любой вкус и кошелек. Ну, а после такого замечательного экстремально-весело-вкусного времяпрепровождения шикарная и извилистая горная дорога с прекрасными видами за окном приведет вас прямо в ваш коттедж или гостиницу.

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