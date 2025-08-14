Изменения в закон о мобилизации: кого будут касаться новые правила отсрочки — Finance.ua
Изменения в закон о мобилизации: кого будут касаться новые правила отсрочки

Изменения в закон о мобилизации: кого будут касаться новые правила отсрочки
Изменения в закон о мобилизации: кого будут касаться новые правила отсрочки
Кабинет Министров Украины согласовал предложения изменений в закон о мобилизации, касающихся прав на отсрочку для студентов, педагогических и научных работников.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, пишет tvoemisto.
По его словам, следующим этапом станет регистрация законопроекта в Верховной Раде. Только после этого парламент сможет рассмотреть и принять предложенные изменения.

Что предлагают

Для студентов право на отсрочку сохранится только если:
  • обучение начато не позднее чем за год до достижения предельного возраста для направления на базовую военную службу;
  • обучение проходит по дневной или дуальной форме;
  • получение образования проходит в пределах нормативного срока.

Кого будет касаться

Эти условия будут касаться учащихся учреждений профессионального, профессионального высшего и высшего образования.
Для педагогических и научных работников отсрочка сохранится при наличии одного из двух критериев:
  • наличие научной степени;
  • занятость в учебном заведении или научном учреждении не менее чем на 0,75 ставки.

Как сейчас

В настоящее время украинское законодательство предусматривает несколько типов отсрочки от мобилизации:
  • по состоянию здоровья,
  • по семейным обстоятельствам (например, многодетные родители или одинокие родители с ребенком до 18 лет),
  • в связи с обучением или профессиональной деятельностью.
Студенты, отвечающие действующим условиям, не подлежат мобилизации. В то же время те, кто не соблюдает критерии, могут быть призваны в ряды Вооруженных сил Украины.
Напомним, военнообязанные, имеющие право на отсрочку, но не оформившие ее должным образом, могут быть мобилизованы на общих условиях.
Президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении срока действия военного положения в Украине, а также продлении срока проведения общей мобилизации на 90 дней до 9 ноября.

Что будет с теми, кто не обновил данные: штрафы, блокировка счетов, аресты имущества? 🧐

