Изменения в закон о мобилизации: кого будут касаться новые правила отсрочки — Finance.ua

Изменения в закон о мобилизации: кого будут касаться новые правила отсрочки Сегодня 11:00 — Казна и Политика

Кабинет Министров Украины согласовал предложения изменений в закон о мобилизации, касающихся прав на отсрочку для студентов, педагогических и научных работников.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, пишет tvoemisto.

По его словам, следующим этапом станет регистрация законопроекта в Верховной Раде. Только после этого парламент сможет рассмотреть и принять предложенные изменения.

Что предлагают

Для студентов право на отсрочку сохранится только если:

обучение начато не позднее чем за год до достижения предельного возраста для направления на базовую военную службу;

до достижения предельного возраста для направления на базовую военную службу; обучение проходит по дневной или дуальной форме;

получение образования проходит в пределах нормативного срока.

Кого будет касаться

Эти условия будут касаться учащихся учреждений профессионального, профессионального высшего и высшего образования.

Для педагогических и научных работников отсрочка сохранится при наличии одного из двух критериев:

наличие научной степени;

занятость в учебном заведении или научном учреждении не менее чем на 0,75 ставки.

Как сейчас

В настоящее время украинское законодательство предусматривает несколько типов отсрочки от мобилизации:

по состоянию здоровья,

по семейным обстоятельствам (например, многодетные родители или одинокие родители с ребенком до 18 лет),

в связи с обучением или профессиональной деятельностью.

Студенты, отвечающие действующим условиям, не подлежат мобилизации. В то же время те, кто не соблюдает критерии, могут быть призваны в ряды Вооруженных сил Украины.

Напомним, военнообязанные, имеющие право на отсрочку, но не оформившие ее должным образом, могут быть мобилизованы на общих условиях.

Президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении срока действия военного положения в Украине, а также продлении срока проведения общей мобилизации на 90 дней до 9 ноября.

