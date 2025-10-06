«Укрзализныця» планирует проложить европуть в некоторые города Сегодня 13:24 — Казна и Политика

«Укрзализныця» планирует проложить европуть (железнодорожный путь европейского образца) в ряд городов на западе страны. В частности, во Львов и Черновцы.

Об этом рассказал глава правления компании Александр Перцовский , пишет obozrevatel.

Для чего это

В этих городах возможна пересадка на международные маршруты поездов.

«Из Киева в Вену будешь ехать очень долго поездом. Но вот из Львова ночным поездом или „Интерсити“ в Вену, Прагу, Краков, Варшаву — это точно может выигрывать», — рассказал Перцовский.

О планах проложения европути во Львов рассказали и в Министерстве развития общин и территорий. Там утверждают: это сделает город «мощным транспортным хабом на стыке Украины и ЕС».

«Европуть от польской границы до Львова. Уже сейчас есть предварительные договоренности с международными партнерами для старта строительства», — рассказали в министерстве.

Планы

В планах также новые участки на Закарпатье и Волыни, которые обеспечат маршруты с:

Чехией.

Венгрией.

Польшей.

«Это создает основу для полноценного грузового коридора от украинских промышленных центров до европейских портов и рынков. Всего для реализации определены 10 направлений», — рассказали в министерстве.

Сейчас у «Укрзализныци» нет планов по покрытию европутем всей территории Украины из-за того, что для перевозок грузов лучше подходит именно широкий путь, который используется сейчас в Украине.

«У нас есть очень тяжелые поезда — по 6 000 тонн. В Европе такого нет. … Мы никогда не „перешьем“ всю Украину под европейский путь. Да и это будет неправильно», — резюмировал председатель правления «Укрзализныци».

