«Укрзализныця» планирует проложить европуть в некоторые города
«Укрзализныця» планирует проложить европуть (железнодорожный путь европейского образца) в ряд городов на западе страны. В частности, во Львов и Черновцы.
Об этом рассказал глава правления компании Александр Перцовский, пишет obozrevatel.
Для чего это
В этих городах возможна пересадка на международные маршруты поездов.
«Из Киева в Вену будешь ехать очень долго поездом. Но вот из Львова ночным поездом или „Интерсити“ в Вену, Прагу, Краков, Варшаву — это точно может выигрывать», — рассказал Перцовский.
О планах проложения европути во Львов рассказали и в Министерстве развития общин и территорий. Там утверждают: это сделает город «мощным транспортным хабом на стыке Украины и ЕС».
«Европуть от польской границы до Львова. Уже сейчас есть предварительные договоренности с международными партнерами для старта строительства», — рассказали в министерстве.
Планы
В планах также новые участки на Закарпатье и Волыни, которые обеспечат маршруты с:
- Чехией.
- Венгрией.
- Польшей.
«Это создает основу для полноценного грузового коридора от украинских промышленных центров до европейских портов и рынков. Всего для реализации определены 10 направлений», — рассказали в министерстве.
Сейчас у «Укрзализныци» нет планов по покрытию европутем всей территории Украины из-за того, что для перевозок грузов лучше подходит именно широкий путь, который используется сейчас в Украине.
«У нас есть очень тяжелые поезда — по 6 000 тонн. В Европе такого нет. … Мы никогда не „перешьем“ всю Украину под европейский путь. Да и это будет неправильно», — резюмировал председатель правления «Укрзализныци».
