Укрзализныця показала модернизированные электропоезда: что там есть (фото) — Finance.ua

Укрзализныця показала модернизированные электропоезда: что там есть (фото) Сегодня 14:24 — Фондовый рынок

Укрзализныця показала модернизированные электропоезда: что там есть (фото)

Укрзализныця модернизирует свои электропоезда. Об этом сообщила компания.

Электропоезд ЕР9Т № 733 будет курсировать по Одесской области, а ЕР9Е № 590 будет радовать пассажиров киевской сельской электрички и Киевщины.

Читайте также Укрзализныця назначила 5 дополнительных поездов

В целом мы капитально модернизировали 8 поездов на Киевском электровагоноремонтном заводе (КЭВРЗ) с начала года. Поезда построены еще в 1982—1994 годах, поэтому к настоящему времени были уже «уставшими».

За три месяца кропотливой работы работники КЭВРЗ отремонтировали и модернизировали их.

Что есть в вагонах

Вагоны оборудованы для комфортных поездок:

инклюзивные места,

шрифт Брайля,

пандусы,

места для велосипедов,

пеленальный столик,

удобные сиденья,

разъемы для зарядки гаджетов,

контрастная маркировка и современный дизайн.

«Эти поезда — результат труда инженеров, ремонтников, железнодорожников, которые при всех нынешних сложностях берутся за дело и делают невозможное возможным», — отметили в компании.

Читайте также Укрзализныця ввела верификацию через Дія. Підпис при покупке билетов на 3 поезда

Напомним, под осень назначены 5 дополнительных поездов , курсирующих в разных уголках Украины.

Устали читать и искать нужную информацию из разных источников? Finance.ua позаботился об этом и создал аудиоформат. Кликните на изображении в новости и узнавайте главное за несколько минут. Это удобно!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.