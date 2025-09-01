Укрзализныця показала модернизированные электропоезда: что там есть (фото) — Finance.ua

Укрзализныця показала модернизированные электропоезда: что там есть (фото)
Укрзализныця модернизирует свои электропоезда. Об этом сообщила компания.
Электропоезд ЕР9Т № 733 будет курсировать по Одесской области, а ЕР9Е № 590 будет радовать пассажиров киевской сельской электрички и Киевщины.
Читайте также
В целом мы капитально модернизировали 8 поездов на Киевском электровагоноремонтном заводе (КЭВРЗ) с начала года. Поезда построены еще в 1982—1994 годах, поэтому к настоящему времени были уже «уставшими».
За три месяца кропотливой работы работники КЭВРЗ отремонтировали и модернизировали их.
Что есть в вагонах
Вагоны оборудованы для комфортных поездок:
- инклюзивные места,
- шрифт Брайля,
- пандусы,
- места для велосипедов,
- пеленальный столик,
- удобные сиденья,
- разъемы для зарядки гаджетов,
- контрастная маркировка и современный дизайн.
«Эти поезда — результат труда инженеров, ремонтников, железнодорожников, которые при всех нынешних сложностях берутся за дело и делают невозможное возможным», — отметили в компании.
Напомним, под осень назначены 5 дополнительных поездов, курсирующих в разных уголках Украины.
Устали читать и искать нужную информацию из разных источников? Finance.ua позаботился об этом и создал аудиоформат. Кликните на изображении в новости и узнавайте главное за несколько минут. Это удобно!
Поделиться новостью
Также по теме
Укрзализныця показала модернизированные электропоезда: что там есть (фото)
Картины из коллекции «Проминвестбанка» выставлены на аукционы
В Instagram теперь можно объединять Reels в серии: как это работает
Nvidia присоединится к разработке преемника японского суперкомпьютера
В Малайзии запустили первый в мире банк на основе искусственного интеллекта
TikTok сокращает сотни модераторов контента, делая ставку на ИИ