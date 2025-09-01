Укрзализныця показала модернизированные электропоезда: что там есть (фото) — Finance.ua
Укрзализныця модернизирует свои электропоезда. Об этом сообщила компания.
Электропоезд ЕР9Т № 733 будет курсировать по Одесской области, а ЕР9Е № 590 будет радовать пассажиров киевской сельской электрички и Киевщины.
В целом мы капитально модернизировали 8 поездов на Киевском электровагоноремонтном заводе (КЭВРЗ) с начала года. Поезда построены еще в 1982—1994 годах, поэтому к настоящему времени были уже «уставшими».
За три месяца кропотливой работы работники КЭВРЗ отремонтировали и модернизировали их.
Что есть в вагонах

Вагоны оборудованы для комфортных поездок:
  • инклюзивные места,
  • шрифт Брайля,
  • пандусы,
  • места для велосипедов,
  • пеленальный столик,
  • удобные сиденья,
  • разъемы для зарядки гаджетов,
  • контрастная маркировка и современный дизайн.
«Эти поезда — результат труда инженеров, ремонтников, железнодорожников, которые при всех нынешних сложностях берутся за дело и делают невозможное возможным», — отметили в компании.
Напомним, под осень назначены 5 дополнительных поездов, курсирующих в разных уголках Украины.
Устали читать и искать нужную информацию из разных источников? Finance.ua позаботился об этом и создал аудиоформат. Кликните на изображении в новости и узнавайте главное за несколько минут. Это удобно!
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
