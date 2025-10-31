OpenAI может провести IPO с оценкой до $1 трлн — источники Сегодня 02:10 — Фондовый рынок

OpenAI может провести IPO с оценкой до $1 трлн — источники, www.pcmag.com

OpenAI рассматривает возможность первоначального размещения акций с потенциальной оценкой компании до 1 трлн долларов, сообщают источники, знакомые с переговорами. Это может стать одним из самых крупных IPO на рынке технологий.

Об этом сообщает Reuters

Компания может подать документы регуляторам уже в конце 2026 года, хотя часть менеджмента допускает листинг в 2027 году. Окончательные сроки будут зависеть от развития бизнеса и ситуации на рынках.

Зачем OpenAI выходить на биржу

Подготовка к IPO проходит после масштабного изменения корпоративной структуры, которая уменьшила зависимость компании от Microsoft.

Выход на публичный рынок должен:

упростить привлечение капитала для дальнейшего роста,

дать возможность оплачивать часть сделок акциями,

поддержать планы CEO Сэма Альтмана инвестировать триллионы долларов в инфраструктуру искусственного интеллекта.

По оценкам источников, годовой доход OpenAI к концу года может достигнуть 20 млрд долларов, при этом расходы компании также активно растут.

Во время онлайн-выступления Сэм Альтман подтвердил, что IPO — наиболее вероятный путь развития.

«Учитывая наши будущие потребности в капитале, это выглядит логичным шагом», — заявил он.

Новая структура собственности

OpenAI стартовала как некоммерческая организация. Теперь контроль сохраняется за OpenAI Foundation, которая владеет 26% акций группы и может получить больше в зависимости от результатов компании. Это делает фонд финансово заинтересованным в коммерческом успехе OpenAI.

Среди крупнейших инвесторов — Microsoft, которая инвестировала примерно 13 млрд долларов и владеет около 27% компании, а также фонды SoftBank, Thrive Capital и MGX (Абу-Даби).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.