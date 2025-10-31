0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

OpenAI может провести IPO с оценкой до $1 трлн — источники

Фондовый рынок
16
OpenAI может провести IPO с оценкой до $1 трлн — источники
OpenAI может провести IPO с оценкой до $1 трлн — источники, www.pcmag.com
OpenAI рассматривает возможность первоначального размещения акций с потенциальной оценкой компании до 1 трлн долларов, сообщают источники, знакомые с переговорами. Это может стать одним из самых крупных IPO на рынке технологий.
Об этом сообщает Reuters.
Компания может подать документы регуляторам уже в конце 2026 года, хотя часть менеджмента допускает листинг в 2027 году. Окончательные сроки будут зависеть от развития бизнеса и ситуации на рынках.

Зачем OpenAI выходить на биржу

Подготовка к IPO проходит после масштабного изменения корпоративной структуры, которая уменьшила зависимость компании от Microsoft.
Выход на публичный рынок должен:
  • упростить привлечение капитала для дальнейшего роста,
  • дать возможность оплачивать часть сделок акциями,
  • поддержать планы CEO Сэма Альтмана инвестировать триллионы долларов в инфраструктуру искусственного интеллекта.
Читайте также
По оценкам источников, годовой доход OpenAI к концу года может достигнуть 20 млрд долларов, при этом расходы компании также активно растут.
Во время онлайн-выступления Сэм Альтман подтвердил, что IPO — наиболее вероятный путь развития.
«Учитывая наши будущие потребности в капитале, это выглядит логичным шагом», — заявил он.

Новая структура собственности

OpenAI стартовала как некоммерческая организация. Теперь контроль сохраняется за OpenAI Foundation, которая владеет 26% акций группы и может получить больше в зависимости от результатов компании. Это делает фонд финансово заинтересованным в коммерческом успехе OpenAI.
Среди крупнейших инвесторов — Microsoft, которая инвестировала примерно 13 млрд долларов и владеет около 27% компании, а также фонды SoftBank, Thrive Capital и MGX (Абу-Даби).
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Инвестиции
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems