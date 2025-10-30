«Восточный экспресс» возвращается: когда его ждать (фото)
«Восточный экспресс» был не только (вымышленным) местом расследования самого известного дела Пуаро, но и самым стильным способом передвижения по Европе в ХІХ и ХХ веках.
Он перевозил представителей высших классов континента — аристократов, молодых нефтяных магнатов и детективов с усами — между Стамбулом и Парижем с 1883 года до своего последнего путешествия в 2009 году.
Об этом пишет timeout.
Но неожиданным поворотом событий, достойным самой Агаты Кристи, стало объявление о возвращении поездов: «Восточный экспресс» вернется через два года.
Что сделают
Оригинальные вагоны 1920-х годов были модернизированы без потери шарма ар-деко компанией Accor, владеющей брендингом «Восточного экспресса».
Часы в каждой спальне (да, есть полноценные двухместные спальни, в которых можно остановиться) от Cartier, и каждый сантиметр каждого купе тщательно изготовлен «мастерами-ремесленниками».
История воспроизведения столетних дизайнов почти так же поразительна, как и само художественное мастерство. Команда историков отследила 17 давно заброшенных вагонов на границе между Польшей и беларусью, а затем шаг за шагом восстановила каждый из них до его былой славы.
О цене
Цены пока не объявлены, но ожидается, что билет будет стоить не менее четырех-пяти месяцев аренды в среднестатистическом крупном городе.
Эти шикарные вагоны можно будет рассмотреть в Музее декоративного искусства в Париже, где они будут выставлены до 2027 года, когда выйдут на рельсы.
