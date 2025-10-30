0 800 307 555
Фондовый рынок
17
Кабмин добавил в Реестр новый индустриальный парк в Дрогобыче
В настоящее время в Реестре насчитывается 107 индустриальных парков. Рост их количества свидетельствует о стабильной динамике развития и реальном интересе со стороны бизнеса и общин.
Кабинет Министров Украины принял решение о включении индустриального парка «Феникс — Долина инноваций» в Реестр индустриальных парков. Он расположен в городе Дрогобыч Львовской области.

Что там будет

На территории парка общей площадью 11,12 га, которій относится к землям промышленности, планируется размещение предприятий в следующих сферах:
  • производство строительных материалов и древесины;
  • производство бытовых приборов;
  • производство машин и оборудования для агропромышленного комплекса;
  • деревообработка;
  • химическая промышленность;
  • альтернативная энергетика и смежные направления.

Что это даст

Создание парка обеспечит до 500 новых рабочих мест, будет способствовать развитию перерабатывающей промышленности, повышению инвестиционной привлекательности и формированию новых возможностей для экспорта украинской продукции.
«Индустриальные парки — это один из ключевых инструментов реализации политики „Сделано в Украине“. Они позволяют создавать производства полного цикла, формируют точки экономического роста в регионах и обеспечивают новые рабочие места. Государство поддерживает инициаторов через программы стимулирования, которые помогают развивать инфраструктуру, привлекать инвесторов и ускорять запуск производственных площадок», — отметил заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Виталий Киндратив.

Инвестиции

Общий объем инвестиций в развитие «Феникс — Долина инноваций» оценивается в 474,3 млн грн, из которых:
  • кредитные средства — 200,0 млн грн;
  • вклад потенциальных участников — 155,0 млн грн;
  • государственное стимулирование — 60,0 млн грн;
  • финансирование от инициатора создания — 59,3 млн грн.
Инициатором создания выступает ООО «Феникс — Долина инноваций».
Справочно
В этом году уже исключено 8 парков, а в ближайшее время планируется исключение еще около 20 неработающих. Индустриальные парки — это практическое воплощение политики «Сделано в Украине». Они создают новые возможности для инвесторов, способствуют появлению рабочих мест и усиливают производственный потенциал регионов.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
БизнесИнвестиции
