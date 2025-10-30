Стоимость сделок M&A в Украине превысила 800 млн долларов с начала года Сегодня 08:32 — Фондовый рынок

Стоимость сделок M&A в Украине превысила 800 млн долларов с начала года

Украинский рынок слияний и поглощений (M&A) продемонстрировал умеренный рост за девять месяцев 2025 года.

Об этом свидетельствует отчет KPMG.

В отчетном периоде было зафиксировано 45 соглашений с общей разглашенной стоимостью 806 млн долларов США, что на 22% больше по количеству и на 8% больше по стоимости по сравнению с девятью месяцами 2024 года (37 соглашений с разглашенной стоимостью 746 млн долларов соответственно).

Относительно низкая прозрачность рынка, остающаяся типичной чертой украинского рынка M&A, продолжает оказывать влияние на доступность данных: доля сделок с раскрытой стоимостью снизилась с 59% на основе данных за девять месяцев 2024 года до 53% на основе данных за девять месяцев 2025 года.

Два крупных соглашения, стоимость которых превысила 100 млн долларов США, обеспечили 56% общей раскрытой стоимости сделок за девять месяцев 2025 года и стали основными двигателями рыночного роста:

приобретение компанией МХП, специализирующейся на пищевых и агротехнологиях, 92% акций испанской компании Uvesa, одного из ведущих производителей мяса птицы и свинины, в рамках сделки, оцениваемой более чем в 270 млн евро;

приобретение компанией «Киевстар» сервиса вызова авто и доставки «Уклон» за 155 млн долларов США.

Инфографика: KPMG

Поскольку в третьем квартале 2025 года не было сделок стоимостью более 100 млн долларов США, перечень крупнейших транзакций остался неизменным по сравнению с первым полугодием 2025 года. Средняя стоимость сделки также сохранилась на уровне аналогичного периода предыдущего года и составила 34 млн долларов США.

Соглашения с участием украинских инвесторов

Соглашения с участием украинских инвесторов остаются основой украинского рынка M&A. За девять месяцев 2025 года соглашения с ними достигли 442 млн. долларов США общей стоимости (по сравнению с 212 млн долларов США за девять месяцев 2024 года). Это составляет около половины общей стоимости рынка за период почти вдвое больше, чем в предыдущем году. По количеству доля сделок с участием украинских инвесторов выросла до 73% (против 51% за 9 месяцев 2024 года).

Инфографика: KPMG

В общей сложности было заключено пять соглашений в сфере инноваций и технологий, двенадцать в сфере недвижимости и строительства и шесть в секторе сельского хозяйства, которые вместе обеспечили 85% общей стоимости сделок с участием украинских инвесторов и 70% их количества. Остальные десять сделок на сумму 65 млн долларов США пришлись на другие сектора.

Приобретение иностранных активов украинскими инвесторами

В течение девяти месяцев 2025 г. украинские компании продолжили инвестировать в зарубежные активы, сохраняя тенденции, зафиксированные в первом полугодии.

Соглашения по приобретению иностранных активов украинскими инвесторами обеспечили 40% общей стоимости сделок украинского рынка M&A — 329 млн долларов США, приходящихся всего на пять сделок, или около 10% от общего количества транзакций. Это свидетельствует о росте стоимости и уменьшении количества сделок по сравнению с девятью месяцами 2024 года, когда было заключено десять сделок на сумму 85 млн долларов США.

Соглашения по приобретению иностранных активов были сосредоточены преимущественно в секторах сельского хозяйства (два соглашения) и инноваций и технологий (три соглашения). Украинские IT-компании продолжали курс на международную экспансию путём целевых приобретений иностранных игроков. Среди наиболее показательных примеров:

Sigma Software Group приобрела американскую консалтинговую компанию A Society Group за 10 млн долларов США;

Ciklum приобрела польскую IT-компанию GoSolve Group за 5 млн долларов США;

TechMagic приобрела польскую консалтинговую компанию Hitteps в рамках соглашения с неразглашенной стоимостью.

📢 Находите самые выгодные инвестиционные предложения в одном сервисе — на InvestMarket от «Минфин»

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.