США освободили немецкую «дочку» «Роснефти» от новых энергетических санкций

Фондовый рынок
США освободили немецкую «дочку» «Роснефти» от новых энергетических санкций
Министр экономики Германии Катерина Райхе заявила, что американское правительство предоставило письменные гарантии, что немецкая «дочка» российской компании «Роснефть» будет освобождена от новых энергетических санкций, поскольку этот актив больше не находится под контролем россии.
Об этом она заявила в комментарии Reuters, передает Общественное.

Письменные гарантии от США

По словам Райхе, 27 октября США опубликовали «письмо поддержки», в котором признали, что деятельность компании «Роснефть» в Германии была полностью отделена от российской материнской компании.
Германия обратилась к Вашингтону за разъяснениями после того, как администрация президента США Дональда Трампа ввела санкции против компаний «Роснефть» и «Лукойл».
Берлин утверждал, что нефтеперерабатывающие заводы, находящиеся на попечении немецкого государства с 2022 года, «отделены» от материнской группы, хотя важны для поставки топлива в страну. Среди активов — НПЗ PCK в Шведте, один из самых больших в Германии, на который приходится более 12% мощностей по переработке в стране.
Немецкое правительство конфисковало активы компании «Роснефть» после полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году и с тех пор неоднократно продлевало срок доверительного управления.
Напомним, 22 октября Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции в отношении россии. Они коснутся российских компаний «Роснефть» и «Лукойл». Ограничения ввели в связи с отсутствием серьезной приверженности россии мирному процессу по прекращению войны в Украине.
По материалам:
suspilne.media
