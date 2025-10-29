«Лукойл» заявил, что хочет продать зарубежные активы после введения санкций США
Компания «Лукойл» приступила к рассмотрению предложений от потенциальных покупателей по продаже своих международных активов после американских санкций.
Об этом говорится в заявлении «Лукойла», передает Укринформ.
Причины продаж
В заявлении отмечается, что «в связи с введением ограничительных мер в отношении компании и ее дочерних компаний некоторыми странами» объявлено о намерении продать международные активы.
«Рассмотрение заявок потенциальных покупателей начато. Продажа активов осуществляется в соответствии с лицензией OFAC на сворачивание деятельности. При необходимости компания планирует подать заявку на продление лицензии для обеспечения бесперебойной работы своих зарубежных активов», — говорится в сообщении.
Санкции США
Напомним, 22 октября США ввели санкции против «Лукойла» и «Роснефти». Ограничения крупнейших нефтедобывателей были введены «в связи с отсутствием у россии серьезной приверженности мирному процессу, направленному на прекращение войны в Украине», сообщило министерство финансов США.
Вместе с главными организациями «Лукойла» и «Роснефти» в список попали дочерние предприятия, например, те, которые проводят геологоразведку, добычу нефти и газа, управляют месторождениями, занимаются логистикой.
