0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Лукойл» заявил, что хочет продать зарубежные активы после введения санкций США

Фондовый рынок
18
Компания «Лукойл» приступила к рассмотрению предложений от потенциальных покупателей по продаже своих международных активов после американских санкций.
Об этом говорится в заявлении «Лукойла», передает Укринформ.

Причины продаж

В заявлении отмечается, что «в связи с введением ограничительных мер в отношении компании и ее дочерних компаний некоторыми странами» объявлено о намерении продать международные активы.
Читайте также
«Рассмотрение заявок потенциальных покупателей начато. Продажа активов осуществляется в соответствии с лицензией OFAC на сворачивание деятельности. При необходимости компания планирует подать заявку на продление лицензии для обеспечения бесперебойной работы своих зарубежных активов», — говорится в сообщении.

Санкции США

Напомним, 22 октября США ввели санкции против «Лукойла» и «Роснефти». Ограничения крупнейших нефтедобывателей были введены «в связи с отсутствием у россии серьезной приверженности мирному процессу, направленному на прекращение войны в Украине», сообщило министерство финансов США.
Вместе с главными организациями «Лукойла» и «Роснефти» в список попали дочерние предприятия, например, те, которые проводят геологоразведку, добычу нефти и газа, управляют месторождениями, занимаются логистикой.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems