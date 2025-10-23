Цены на нефть выросли после санкций США против «Роснефти» и «Лукойла» Сегодня 11:37 — Энергетика

Цены на нефть выросли более чем на 3% в четверг, продолжив подъем предыдущей сессии. Рост связан с тем, что Индия начала пересматривать свои закупки российской нефти после того, как США ввели санкции против «Роснефти» и «Лукойла» — главных поставщиков сырья из рф.

Об этом сообщает enkorr.

Реакция рынка

Фьючерсы на нефть Brent поднялись на 3,1% до $64,53 за баррель, а нефти West Texas Intermediate (WTI) на 3,2% до $60,39 за баррель (по состоянию на 04:28 по Гринвичу).

США заявили о готовности принять дополнительные меры давления на москву.

Позиция аналитиков

«Новые санкции, которые ударили по крупнейшим российским нефтяным компаниям, преследуют цель сократить военные доходы кремля. Это может уменьшить объемы физических поставок российской нефти и заставить покупателей искать другие рынки», — объяснила старший рыночный аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева.

После оглашения санкций фьючерсы Brent и WTI сразу выросли более чем на $2 за баррель. Рост также поддержало неожиданное сокращение запасов нефти в США.

«Если Нью-Дели под давлением США сократит закупки, мы увидим перераспределение спроса в Азии на американскую нефть, что может повысить цены на Атлантическом рынке», — добавила Сачдева.

Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы заявили, что проверяют свои закупки, чтобы убедиться, что поставки не поступают напрямую от компаний под санкциями.

Reliance Industries, крупнейший покупатель российской нефти в Индии, сообщила, что планирует сократить импорт в соответствии с рекомендациями правительства. По данным источников, Reliance может снизить объемы закупок, а за ней и другие индийские НПЗ.

Скептицизм по поводу эффекта санкций

Директор по глобальному анализу рынка Rystad Energy Клаудио Галимберти считает текущий рост цен скорее реакцией рынка, чем следствием структурных изменений.

«Большинство санкций против россии за последние 3,5 года не повлияли существенно ни на ее добычу, ни на доходы от нефти», — отметил он, добавляя, что Индия и Китай до сих пор продолжают закупки.

Напомним, 22 октября Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции в отношении россии. Они коснутся российских компаний «Роснефть» и «Лукойл». Ограничения вводятся в связи с отсутствием серьезной приверженности россии мирному процессу по прекращению войны в Украине. Кроме «Роснефти» и «Лукойла», санкции коснутся компаний, которые прямо или косвенно на 50% или более принадлежат этим гигантам, даже если они не внесены в санкционный список напрямую. Речь идет о 28 дочерних компаниях «Роснефти» и 6 — «Лукойла».

Ранее Великобритания расширила санкционный список, добавив к нему российские нефтяные гиганты «Роснефть» и «Лукойл», а также индийскую компанию Nayara Energy, совладельцем которой является «Роснефть», пишет УНН со ссылкой на официальный портал правительства Великобритании.

