23 октября в столице действуют стабилизационные отключения электроэнергии

23 октября в Киеве действуют стабилизационные отключения электроэнергии, сообщили в компании «ДТЭК Киевские электросети».

Вместо происходивших в предыдущие дни экстренных отключений теперь свет выключают по графикам, утвержденным «Укрэнерго».

Как будут действовать

Потребители Киева распределены на шесть очередей, каждая из которых имеет собственное расписание отключений. Продолжительность отключений — от 4 до 11 часов в сутки, в зависимости от нагрузки на энергосистему.

Проверить свой график можно:

на сайте ДТЭК Киевские электросети,

в Telegram- или Viber-канале компании,

или в мобильном приложении «ДТЭК».

В компании объяснили: «Мы получили команду от Укрэнерго перейти с экстренных отключений на стабилизационные. Это позволит производить отключения прогнозируемо, по очередям, чтобы избежать перегрузок сетей».

Рекомендации

Энергетики призывают жителей рационально пользоваться электроэнергией, особенно в вечерние часы — с 17:00 до 23:00.

Не включайте мощные приборы (бойлеры, стиральные машины, духовки, электрообогреватели) одновременно. Во время восстановления подачи электроэнергии включите технику постепенно, чтобы избежать скачков напряжения. По возможности используйте павербанки и генераторы для питания критически важных устройств.

