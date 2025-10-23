0 800 307 555
ру
Украине пришлось приостановить накопление газа в подземных хранилищах

Энергетика
Украине в начале текущей недели пришлось приостановить заполнение подземных газовых хранилищ на фоне обстрелов энергетики и из-за остановки импортных поставок газа через Польшу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на открытые данные Оператора ГТС и европейских газовых платформ.
В результате 22 октября запас газа в ПХГ даже незначительно снизился — на 0,01%.
По информации ОГТСУ, с 6 утра 20 октября импорт газа через Польшу, ранее составлявший более 9 млн кубометров в сутки, прекратился из-за плановых работ по модернизации на точке соединения систем Польши и Украины.
Возобновить импорт из Польши планируется уже 23 октября. В период 23−25 ​​октября он будет ограничен 6,48 млн кубометров в сутки.

Запасы газа на зиму

Украина планировала к началу отопительного сезона накопить в подземных хранилищах 13,2 млрд кубометров газа. Из этого объема 4,6 млрд кубометров планировалось импортировать.
Заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник 20 октября сообщил, что Украина «на 99,5%» выполнила план закачки газа в подземные хранилища перед отопительным сезоном, но продолжит импорт из-за падения добычи.
россия осенью 2025 года активизировала удары по газовой инфраструктуре Украины. В результате было выведено из строя до 60% мощностей внутренней добычи.
Кроме того, россия начала атаковать конкретные объекты газопередачи, которые обеспечивают города.
По материалам:
РБК-Україна
