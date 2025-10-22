В Украине с 16:00 вводят графики отключения во всех регионах
Во всех регионах Украины, где ранее применялись аварийные отключения, с 16.00 22 октября будут введены графики почасовых отключений.
Об этом сообщает УкрЭнерго.
Согласно сообщению, объем применения графиков будет составлять до трех очередей одновременно. Узнать время и продолжительность отключений можно на официальных страницах оператора системы распределения (облэнерго) вашего региона.
Также с 16.00 до 22.00 во всех регионах Украины будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
Со своей стороны, в ДТЭК опубликовали графики для Киева.
«По команде Укрэнерго Киев переходит с экстренных отключений к графикам стабилизационных отключений. В случае изменений, будем оперативно вас информировать в нашем телеграм-канале», — сказано в сообщении.
Напомним, в результате массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру 22 октября в большинстве регионов Украины были введены аварийные отключения.
