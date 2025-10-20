Какие устройства нельзя подключать к удлинителю Сегодня 19:48 — Энергетика

Многие украинцы и жители других стран часто пользуются удлинителями, чтобы подключить несколько приборов одновременно или когда розеток на кухне или в комнате не хватает. Но электрики предупреждают: неправильное использование удлинителей может привести к перегреву и даже пожару.

Об этом пишет издание Cnet.

Эксперты советуют не включать новую аэрофритюрницу в дешевый удлинитель.

«Это создает огромную пожарную опасность», — предупреждает электрик Пол Мартинес, владелец компании Electrified NYC в Бруклине.

По его словам, существует простое правило: никаких удлинителей или удлинительных блоков для нагреваемых или постоянно работающих приборов. Это вопрос безопасности.

Какие приборы нельзя включать в удлинитель

1. Аэрофритюрницы

Аэрофритюрницы отлично готовят блюда, но не должны быть подключены к удлинителям. Мощные модели потребляют до 2000 Вт, что может вызвать перегрев кабеля. Поэтому лучше подключать устройство непосредственно к розетке и не держать его постоянно включенным.

2. Микроволновые печи

Микроволновка — еще один прибор, который «ест» много электроэнергии. Если она не встроенная, подключайте ее к отдельной розетке. Из-за высокой мощности она должна работать на выделенной линии, а не через удлинитель.

3. Цепочка удлинителей

Подключение удлинителя к другому удлинителю — серьезная ошибка, которую электрики называют «daisy chaining». Такое «соединение в цепь» может привести к перегреву и короткому замыканию.

4. Обогреватели

Портативные электрообогреватели — одна из самых частых причин пожаров. По оценкам Комиссии по безопасности потребительских товаров США, в 2017—2019 годах они становились причиной примерно 1700 пожаров ежегодно, часть которых заканчивалась гибелью людей.

«Если вы подсоедините удлинитель к обогревателю — штекер расплавится, и это может вызвать возгорание», — объясняет Мартинес.

Удлинители и сетевые фильтры следует использовать только для электроники, а не для устройств.

5. Тостеры и минипечки

Несмотря на небольшой размер, тостеры потребляют немало энергии. Минипечки — еще больше (1200−1400 Вт). Если их подключать через удлинитель, он просто не выдержит нагрузки и может сгореть.

«Люди не понимают, что 14-gauge не выдержит мощного прибора — тостера, микроволновки или посудомойки. Именно поэтому происходят пожары в Нью-Йорке», — говорит электрик.

6. Холодильники

Холодильники потребляют меньше энергии — 300−800 Вт, но работают круглосуточно, поэтому тоже не предназначены для удлинителей. Даже без возгорания — риск в том, что нестабильное питание может вызвать сбои в работе компрессора.

7. Кондиционеры

Кондиционеры потребляют много энергии, поэтому должны быть подключены только к стенной розетке.

«Люди часто покупают маленький кондиционер, потому что он дешевле, и надеются, что он охладит всю квартиру. Но тогда компрессор работает в 10 раз активнее, и это не только тратит электроэнергию, но и может стать причиной пожара, если прибор подключен к удлинителю», — отмечает Мартинес.

Итог

Основное правило простое: никогда не используйте удлинители для мощных бытовых приборов.

Удлинители рассчитаны максимум на 15 ампер или 1800 Вт.

Используйте их только для электроники — ноутбуков, телевизоров, зарядок.

