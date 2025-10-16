Будут ли в Украине почасовые графики отключений света
НЭК «Укрэнерго» пока не планирует вводить графики почасовых отключений электроэнергии для населения.
Об этом в комментарии Укринформу сообщил председатель правления компании Виталий Зайченко.
Он отметил, что аварийные отключения света, которые сейчас используются, связаны с последствиями российских атак на энергосистему и недостаточностью импорта электричества из Европы из-за высоких цен на тамошних рынках.
«Пока что не планируется», — ответил Зайченко на вопросы корреспондента Укринформа о введении почасовых графиков отключения света.
Глава Укрэнерго также сообщил, что с 16:00 четверга планируется применение графиков ограничения мощности для бизнеса и промышленности.
