Будут ли в Украине почасовые графики отключений света Сегодня 18:00 — Энергетика

НЭК «Укрэнерго» пока не планирует вводить графики почасовых отключений электроэнергии для населения.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил председатель правления компании Виталий Зайченко.

Он отметил, что аварийные отключения света, которые сейчас используются, связаны с последствиями российских атак на энергосистему и недостаточностью импорта электричества из Европы из-за высоких цен на тамошних рынках.

«Пока что не планируется», — ответил Зайченко на вопросы корреспондента Укринформа о введении почасовых графиков отключения света.

Глава Укрэнерго также сообщил, что с 16:00 четверга планируется применение графиков ограничения мощности для бизнеса и промышленности.

