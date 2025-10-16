В нескольких областях ввели экстренные отключения света
Как сообщает АО ''СУМЫОБЛЭНЕРГО'', по указанию НЭК «Укрэнерго», на территории Сумщины введены графики аварийных отключений (ГАО).
В настоящее время ГАО действуют для 1 и 2 очередей потребителей.
Напомним, графики аварийных отключений применяются в аварийных случаях, когда за очень короткий срок нужно немедленно снизить величину потребляемой мощности из сети. В таких случаях продолжительность обесточивания спрогнозировать невозможно, потому что это аварийная ситуация.
Это не графики почасовых отключений, при которых есть четкие временные рамки.
Единственная причина применения каких-либо ограничений — это военная агрессия россии против украинского народа и повреждение энергообъектов вследствие обстрелов армией рф.
Информация при АВАРИЙНЫХ обесточениях отображается на момент отключения в реальном времени в личном кабинете E-Svitlo и одноимённом приложении.
К сожалению, уведомить потребителей о продолжительности обесточивания при применении ГАО невозможно. Все ограничения действуют до отмены командой НЭК «Укрэнерго».
Киевская область
«По команде „Укрэнерго“ в Киевской области также применены экстренные отключения», — отметили в ДТЭК.
Днепропетровская область
«Днепропетровщина: экстренные отключения. По команде „Укрэнерго“ в Днепропетровской области применены экстренные отключения», — отметили в ДТЭК.
Сообщается, что в случае изменений оператор будет оперативно информировать пользователей об обновлениях.
Полтавская область
«16 октября 2025 года в 9:09 в Полтавской области применен график аварийного отключения потребителей электроэнергии. Причина введения мер — последствия российских атак на объекты энергетики», — отметили в «Полтаваоблэнерго».
Услуги по распределению электроэнергии будут возобновлены после ликвидации аварийной ситуации и получения соответствующих команд от НЭК «Укрэнерго».
Кировоградская область
«С 09:21 по распоряжению НЭК „Укрэнерго“ по режиму работы ОЭС Украины введен график аварийных отключений (ГАО)», — отметили в «Кировоградоблэнерго».
Также сообщается, что в случае одновременного введения ГАО и ГПО время отключения может быть увеличено.
