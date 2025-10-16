Атака рф остановила работу газодобывающих объектов на Полтавщине
В ночь на 16 октября из-за российской атаки работа объектов газодобычи в Полтавской области была остановлена.
Об этом сообщает ДТЭК.
Как сообщают «Ночью враг в очередной раз атаковал энергетическую инфраструктуру ДТЭК Нафтогаз дронами и ракетами. В результате атаки работа объектов газодобычи в Полтавской области была остановлена».
рф трижды за неделю массированно атаковала газовую инфраструктуру Украины. В течение недели враг бил по газодобывающим объектам в Харьковской области, а также прицельно атаковал критически важные объекты в Сумской и Черниговской областях.
