Атака рф остановила работу газодобывающих объектов на Полтавщине

В ночь на 16 октября из-за российской атаки работа объектов газодобычи в Полтавской области была остановлена.

Об этом сообщает ДТЭК

Как сообщают «Ночью враг в очередной раз атаковал энергетическую инфраструктуру ДТЭК Нафтогаз дронами и ракетами. В результате атаки работа объектов газодобычи в Полтавской области была остановлена».

рф трижды за неделю массированно атаковала газовую инфраструктуру Украины. В течение недели враг бил по газодобывающим объектам в Харьковской области, а также прицельно атаковал критически важные объекты в Сумской и Черниговской областях.

