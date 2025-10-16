«Нафтогаз» просит украинцев экономить газ из-за атаки рф Сегодня 12:23 — Энергетика

«Нафтогаз» просит украинцев экономить газ из-за атаки рф

Этой ночью враг снова совершил масштабную комбинированную атаку на объекты Группы «Нафтогаз». Десятки ракет и сотни дронов-«шахедов» ударили по гражданским объектам, которые обеспечивают украинцев газом и теплом.

Об этом пишет «Нафтогаз».

Есть разрушение сразу в нескольких областях, часть критических объектов временно остановлена.

Такие удары оказывают непосредственное влияние на объемы собственной добычи газа, которые компания вынуждена частично компенсировать за счет импорта.

«Обращаюсь ко всем — по возможности потребляйте газ экономно. Каждый сэкономленый кубометр сегодня имеет значение. Есть силы справиться и с этим. Благодарю всех, кто помогает», — определил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий.

Так что украинцев просят экономить газ и потреблять его сдержанно.

