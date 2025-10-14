0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Цунами «лишней» нефти: что происходит на рынке

Энергетика
84
Цунами «лишней» нефти: что происходит на рынке
Цунами «лишней» нефти: что происходит на рынке
В этом году добыча нефти будет расти быстрее, чем ожидалось, и избыток может увеличиться в 2026 году, поскольку члены ОПЕК+ и другие страны (США, Канада, Бразилия и Гайана) наращивают производство сырья.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свежий отчет Международного энергетического агентства (МЭА).
По данным МЭА, в сентябре 2025 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года добыча нефти выросла на 5,6 миллиона баррелей в сутки. Причем дополнительные 3,1 млн баррелей в сутки обеспечила ОПЕК+.
Как отмечается в отчете, в текущем году предложение нефти вырастет на 3 миллиона баррелей в сутки, что на 300 тысяч больше, чем прогнозировалось ранее. В следующем году эксперты МЭА ожидают, что на рынке появится еще дополнительных 2,4 миллиона баррелей нефти в сутки.
Специалисты агентства считают, что предложение нефти растет быстрее спроса на нее. В свежем отчете МЭА снизило прогноз роста мирового спроса на нефть до 710 000 баррелей в сутки на 2025 год, что на 30 000 баррелей в сутки меньше предыдущего прогноза. Эксперты ожидают, что спрос на нефть будет оставаться низким в 2026 году, а предложение на «черное золото» превысит потребность в нем на 4 миллиона баррелей в сутки.
«Более суровый макроклимат и электрификация транспорта приводят к резкому замедлению роста потребления нефти», — отмечается в отчете.

Цены на «черное золото» в мире

На фоне ожидания еще большего объема «лишней» нефти мировые цены на «черное золото» 14 октября упали после роста на предыдущей сессии.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems