Цунами «лишней» нефти: что происходит на рынке

В этом году добыча нефти будет расти быстрее, чем ожидалось, и избыток может увеличиться в 2026 году, поскольку члены ОПЕК+ и другие страны (США, Канада, Бразилия и Гайана) наращивают производство сырья.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свежий отчет Международного энергетического агентства (МЭА).

По данным МЭА, в сентябре 2025 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года добыча нефти выросла на 5,6 миллиона баррелей в сутки. Причем дополнительные 3,1 млн баррелей в сутки обеспечила ОПЕК+.

Как отмечается в отчете, в текущем году предложение нефти вырастет на 3 миллиона баррелей в сутки, что на 300 тысяч больше, чем прогнозировалось ранее. В следующем году эксперты МЭА ожидают, что на рынке появится еще дополнительных 2,4 миллиона баррелей нефти в сутки.

Специалисты агентства считают, что предложение нефти растет быстрее спроса на нее. В свежем отчете МЭА снизило прогноз роста мирового спроса на нефть до 710 000 баррелей в сутки на 2025 год, что на 30 000 баррелей в сутки меньше предыдущего прогноза. Эксперты ожидают, что спрос на нефть будет оставаться низким в 2026 году, а предложение на «черное золото» превысит потребность в нем на 4 миллиона баррелей в сутки.

«Более суровый макроклимат и электрификация транспорта приводят к резкому замедлению роста потребления нефти», — отмечается в отчете.

Цены на «черное золото» в мире

На фоне ожидания еще большего объема «лишней» нефти мировые цены на «черное золото» 14 октября упали после роста на предыдущей сессии.

