Цены на газ в Украине на 20% выше европейских

Фактическая цена реализации для природного газа, добытого в Украине с 1 августа 2022 года, добываемого плательщиками рентной платы за пользование недрами для добычи природного газа, которая на сентябрь 2025 года составляет 19 644,50 грн за 1 тыс. м 3 (без НДС).

Об этом сообщает Минэкономики.

Средневзвешенная цена природного газа, переданного/поставленного плательщиками рентной платы за пользование недрами для добычи природного газа в соответствующем налоговом (отчетном) периоде, определена в договорах купли-продажи природного газа с НАК «Нафтогаз Украины», заключенных по результатам закупки природного газа собственной добычи на органах тыс. м 3 — в августе 2025 г. (на сентябрь 2025 г.) не были заключены договоры.

Средневзвешенная цена продажи природного газа, переданного/поставленного плательщиками рентной платы за пользование недрами для добычи природного газа в соответствующем налоговом (отчетном) периоде, сложившейся по результатам торгов на организованных товарных рынках, за период с первого по последний день месяца, предшествующего налоговому (отчетному) периоду (кроме НАК «Нефтегаз Украины»; юридических лиц, единственным учредителем (акционером, участником) которых является НАК «Нафтогаз Украины»; юридических лиц, контрольный пакет акций которых принадлежит НАК «Нафтогаз Украины» (доля НАК «Нафтогаз Украины» в уставном капитале которых составляет 50 или более процентов) согласно договорам (соглашениям): в августе 2025 г. (на сентябрь 2025 г.) — 19 450,00 грн за 1 тыс. м 3 .

Цена природного газа на сентябрь 2025 г. — 19 644,50 грн за 1 тыс. м 3 (без НДС), которая определена как среднее арифметическое значение следующих величин:

среднеарифметическая цена UA VTP Gas price на условиях предоплаты «advanced payment» (следующий месяц, MaH), рассчитываемая как среднеарифметическое значение между ценами «Bid» и «Ask», опубликованными в отчете Argus European Natural Gas под заголовком «Ukraine Market Information and Prices"2: 2025 г.) — 19 494,00 грн за 1 тыс. м 3 (без НДС);

среднеарифметическая цена UA VTP Gas Price (на следующий месяц, MaH), рассчитываемая как среднеарифметическое значение между ценами «Bid» и «Ask», опубликованными в отчете ICIS European Spot Gas Market под заголовком «UA VTP Gas Price Assessment» за период с первого по последний день месяца по предыдущему августа 2025 года (на сентябрь 2025 г.) — 19 795,00 грн за 1 тыс. м 3 (без НДС) (письмо НАК «Нафтогаз Украины» от 03.09.2025 № 18−2885/1.11−25).

