Повышены льготные цены на газ для отдельных потребителей
Кабмин внес изменения в постановление о льготных ценах на газ и повысил их для отдельных видов потребителей.
Об этом говорится в постановлении Кабмина от 10 октября 2025 г. № 1306, пишет Укрправда.
Правительство продлило действие положения о льготных ценах на газ для всех видов потребителей до 31 марта 2026 года.
При этом повысил стоимость газа за 1000 куб. метров газа (с учетом НДС) для отдельных видов потребителей, в частности:
- для теплоэлектроцентралей, производящих электрическую энергию в теплофикационном цикле, — с 18000 гривен до 21000 гривен,
- для теплоэлектростанций и теплоэлектроцентралей, производящих электрическую энергию в конденсационном цикле, — с 14000 гривен до 16000 гривен,
- для газотурбинных и газопоршневых установок, производящих исключительно электрическую энергию — с 14000 гривен до 16000 гривен,
- для газотурбинных и газопоршневых установок, производящих электрическую и тепловую энергию комбинированным способом — с 18000 гривен до 21000 гривен.
Цены на закупки газа для нужд населения остаются неизменными — 7250 грн за 1000 куб. метров собственной добычи.
Кроме этого, по постановлению до 31 марта 2026 года Оператор ГТС обязан приобретать исключительно импортный природный газ в объеме 340 млн куб. метров по биржевым ценам.
Напомним, из-за российских атак по энергообъектам Украины этой зимой, вероятно, придется дополнительно импортировать из Европы газ, который обойдется ей в 2 миллиарда долларов.
По словам министра энергетики Светланы Гринчук, Украина сейчас ведет переговоры со своими международными партнерами об увеличении импорта природного газа примерно на 30%.
Также Кабмин продлил возложение специальных обязанностей на НАК «Нафтогаз Украины» до 31 марта 2026 года, то есть зафиксировал тариф на газ, который используется для отопления и продается бюджетным учреждениям.
Продлили возложение специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа:
- для населения — 7420 грн за 1000 кубических метров.
- для бюджетных учреждений — 16390 грн за 1000 кубометров.
Решение правительства «позволит сохранить стабильные тарифы для людей на протяжении всего отопительного сезона».
