Поставщики и потребители в ЕС должны максимально диверсифицировать источники энергии — Reuters

Всплеск странных инцидентов, в которых подозревают россию, заставил правительства стран Европы поднять вопрос об уязвимости энергетической инфраструктуры в преддверии зимнего сезона.

Последняя волна гибридных атак не затронула непосредственно энергетическую инфраструктуру Европы, которая охватывает тысячи километров подводных и наземных газопроводов и электрокабелей, терминалы по переработке СПГ, электроопоры и подстанции, морские нефтяные и газовые месторождения, а также солнечные и ветряные электростанции.

Однако рост количества гибридных вторжений происходит на фоне усиления прямых ударов поссии и Украины по энергетическим объектам друг друга. Атаки украинских дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы привели к нехватке топлива и падению экспорта, тогда как москва в последние дни нанесла массированные удары по газодобывающим объектам в Украине.

На этом фоне энергетическая инфраструктура кажется естественной целью для дальнейших гибридных атак. Спрос и предложение на европейских энергетических рынках находятся в хрупком равновесии в преддверии зимы, а любые сбои могут привести к скачкам цен и повышению счетов за отопление.

Это поднимает вопрос о том, достаточно ли Европа готова к будущим гибридным атакам на свои энергетические системы. Ответ почти наверняка будет «нет».

«Безусловно, были приложены усилия по укреплению мер обороны и защиты, особенно в секторах физической газовой и энергетической инфраструктуры в Прибалтике и Скандинавии. Еще есть некоторые недостатки», — отметил управляющий директор по энергетике, промышленности и ресурсам в Eurasia Group Хеннинг Глойштейн.

Чтобы защититься от возможных последствий российских атак, правительства, поставщики и потребители должны максимально диверсифицировать источники энергии. Это может означать строительство резервных систем доставки газа, использование местных электростанций на возобновляемых источниках энергии и аккумуляторных хранилищ, а также увеличение запасов газа.

