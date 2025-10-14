Потребление электричества остается высоким: где действуют графики почасовых отключений
14 октября потребление электроэнергии в Украине соответствует уровню предыдущего дня. В Черниговской области применяются три очереди в графиках почасовых отключений.
Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго» в Фейсбуке.
«Потребление электроэнергии остается высоким. Сегодня, 14 октября, по состоянию на 8:30 оно было на том же уровне, что и в это же время в предыдущий день — в понедельник. Содержание облачной погоды в большинстве регионов Украины обуславливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций», — говорится в сообщении.
Из-за снижения температуры на всей территории Украины энергосистема испытывает дополнительную нагрузку вследствие использования электрообогревателей перед началом отопительного сезона.
