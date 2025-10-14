0 800 307 555
Отопительный сезон начнется 1 ноября? — в Минэнерго ответили

Энергетика
В сети распространяется недостоверная информация о сроках отопительного периода.
Об этом сообщает Минэнерго в Telegram.
В сети активно распространяются ложные сведения о дате начала отопительного сезона.
Постановление правительства о возложении специальных обязанностей (ПСО) на рынке газа, где указана дата 1 ноября 2025 года, не имеет никакого отношения к фактическому запуску отопления в домах.
Условия ПСО предусматривают продолжение фиксации цен на природный газ для населения после 31 октября 2025 года по 31 марта 2026 года (они условно названы «отопительный период»).
Это чисто техническая терминология для правильного определения условий в период поставки природного газа. Напомним, для обеспечения стабильности и защиты потребителей, Кабинет Министров Украины принял важное решение — продлил действие механизма ПСО до 31 марта 2026 года.
Это означает, что фиксированные цены на газ для поддержки населения и производителей электрической энергии будут сохраняться.

Когда начнется отопительный сезон

Отопительный сезон в Украине начнется по плану. Правительство приняло все соответствующие постановления, чтобы обеспечить условия для этого.
Напомним, что решение о начале и окончании отопительного периода принимают органы местного самоуправления самостоятельно.
Тепло дают с учетом среднесуточной температуры в регионе, если она держится ниже +8 градусов Цельсия более 3 суток.
По материалам:
Finance.ua
