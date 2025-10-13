Что происходит с ценами на зарядные станции (инфографика) Сегодня 23:22 — Энергетика

Что происходит с ценами на зарядные станции (инфографика)

Из-за постоянных атак врага по энергосистеме Украины единственным надежным способом подготовиться к возможным блэкаутам остаются павербанки, генераторы и портативные зарядные станции. Журналисты выяснили, сколько сегодня стоят самые популярные зарядные станции EcoFlow и как изменилась их стоимость за годы полномасштабной войны.

Для сравнения выбрали пять самых популярных моделей станций EcoFlow (по запросам Google Trends) и их стоимость на сайтах сетевых магазинов бытовой техники в Украине. У всех этих станций литий-железно-фосфатный аккумулятор. Также многие, кроме DELTA Pro, имеют защиту от перегрева.

EcoFlow RIVER 2

Одна из самых бюджетных зарядных станций EcoFlow RIVER 2 стоит 9 999 грн. В августе прошлого года ее стоимость была в среднем 12 999 гривен. В начале 2023 года она стоила дороже — 16,9 тысяч, а к сентябрю подешевела до 11,9 тысяч. Номинальная мощность станции составляет 300 Вт-ч. Есть порты AC, DC, Type-C, два USB и розетка. Вес составляет 3,5 кг, а время до полной зарядки — час. Она может одновременно заряжаться до пяти устройств — ноутбуки, смартфоны, планшеты, наушники, смарт-часы и мелкую бытовую технику.

Читайте также 7 бюджетных гаджетов, которые спасут во время блэкаутов

EcoFlow RIVER 2 Max

Более мощную станцию ​​EcoFlow RIVER 2 Max (500 Вт-час) сейчас можно приобрести за 24 999 грн. Это на тысячу меньше, чем годом ранее — 23 тыс. 999 гривен. В начале 2023-го станция стоила 32,9 тысяч, в июне — 21,9 тысяч в сентябре — 20,9 тысяч. Станция весит 6 кг и полностью заряжается за час. Одновременно можно заряжать восемь устройств. Для подключения у нее есть три USB-A, USB-C и DC порты, две розетки.

EcoFlow RIVER 2 Pro

Станция EcoFlow RIVER 2 Pro мощностью 800 Вт-ч. сейчас стоит 34 999 грн. В августе 2024 года цена была в среднем 33 тыс. 999 гривен — плюс три тысячи по сравнению с мартом. А вот в январе 2023-го она стоила 43,9 тысяч, к сентябрю подешевела до 28,9 тысяч. Станция весит 7,8 кг, также есть функция быстрой зарядки (0−80% за 56 минут 0−100% за 70 минут). Одновременно к ней можно подключать 10 устройств.

EcoFlow DELTA 2

Эта станция за год выросла в цене и сейчас стоит 49 999 грн. В августе 2024 года е можно было приобрести за 47 тыс. 999 гривен. В январе 2023-го ее цена составляла 64,9 тысяч, в сентябре — уже 49,9 тысяч.

Станция EcoFlow DELTA 2 обладает номинальной мощностью 1800 Вт-час. Весит 12 кг, до 80% может зарядиться за 50 минут. Одновременно к ней можно подключать 13 устройств.

EcoFlow DELTA Pro

На сегодняшний день одна из самых дорогих зарядных станций, ее стоимость по состоянию на октябрь этого года составляет 97 999 грн. Хотя и она еще больше года назад стоила 119 тыс. 999 гривен. Весной 2024-го ее можно было приобрести за 94,9 тысяч, а в январе 2023 — 159,9 тысяч.

Эта станция вдвое мощнее EcoFlow DELTA 2 — (3600 Вт-час), она может заряжать и питать, в частности, большую и мелкую бытовую технику — одновременно 14 устройств. Вес станции составляет 45 кг, поэтому у нее есть колеса. DELTA Pro и заряжается около двух часов.

Слово і Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.