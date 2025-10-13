0 800 307 555
Аварийные отключения света: список областей, где они вводятся

Энергетика
Сегодня, 13 октября, в 5 областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии из-за российских атак на объекты энергетики.
Об этом сообщает ДТЭК и облэнерго.
Экстренные отключения электроэнергии уже применены в Днепропетровской и Донецкой областях по команде Укрэнерго.
С 8.48 аварийное отключение электроэнергии введено в Кировоградской области.
В Полтавской области с 9.07 применен график аварийного отключения потребителей электроэнергии (ГАО).
Причина отключения света — последствия российских атак на объекты энергетики.
Графики аварийных отключений применяются в аварийных случаях, когда нужно быстро снизить величину потребляемой мощности.
Продолжительность обесточивания спрогнозировать невозможно, поскольку это — аварийная ситуация.
По материалам:
Finance.ua
