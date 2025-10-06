Как уменьшить счета: какие приборы «мотают» свет круглосуточно
Чтобы сэкономить на электроэнергии, нужно знать, что тянет больше электроэнергии и какие приборы лучше отключать от сети.
Об этом пишет ZDNET.
Есть несколько бытовых мелочей, которые действительно помогают экономить на счетах за электричество. Лайфхаки эти более эффективны и менее очевидны, чем выключить свет, уходя из комнаты.
Телевизоры, принтеры, консоли
Если вы выключите телевизор из сети, сможете сэкономить немало денег. То же касается принтера и игровой консоли, если она у вас есть.
Кофеварки
Из опыта автора статьи становится понятно, что кофеварка заметно увеличивает расход энергии, если держать ее в режиме ожидания. Техника, которую не выключили, чтобы в любой момент сделать чашку кофе, в итоге намотает от 60 до 70 Вт, поскольку ей нужно поддерживать механизм в состоянии готовности и непрерывно нагревать его.
Такие же неутешительные выводы были сделаны по мини-холодильнику. Люди, пользующиеся такой техникой, могут заметить баснословные счета за электричество. Работая зря неделями, он «тянет» от 50 до 100 Вт.
«Умные» устройства
Если вы пользуетесь разными устройствами из категории «умный дом», то будете платить за свет значительные суммы. Дело в том, что такие устройства постоянно потребляют электроэнергию, так как всегда подключены к интернету. Однако не все подобные приборы считаются «вампирами» — умные лампочки и розетки потребляют мало, около 1 Вт.
Если вы не пользуетесь всеми лампочками, розетками и другими умными приборами постоянно, отключайте некоторые из них.
Другие приборы
Понять, сколько электроэнергии потребляет бытовая техника, можно, если почитать информацию на этикетке, приклеенной к каждому устройству. Как правило, производители пишут такие данные, так что сориентироваться нетрудно.
Например, если на кухне в розетку включена хлебопечка, которая вам нужна 1−2 раза в неделю, в остальное время она должна быть выключена.
Напомним, повышение тарифов на электроэнергию для населения после 31 октября не планируется. Как сообщило Министерство энергетики Украины, тарифы на тепло и горячую воду останутся неизменными в отопительном периоде 2025−2026 годов.
Кстати, Укрэнерго попросило украинцев воздержаться от одновременного использования нескольких энергоемких приборов в период с 17:00 до 22:00. Такой подход позволит снизить нагрузку на находящуюся под давлением энергосистему из-за последствий обстрелов, отмечают энергетики.
По данным Укрэнерго, по состоянию на 09:00 понедельника, 6 октября, потребление электроэнергии было выше, чем в предыдущий рабочий день — в пятницу, 3 октября.
