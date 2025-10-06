Как уменьшить счета: какие приборы «мотают» свет круглосуточно Сегодня 19:00 — Энергетика

Как уменьшить счета: какие приборы «мотают» свет круглосуточно

Чтобы сэкономить на электроэнергии, нужно знать, что тянет больше электроэнергии и какие приборы лучше отключать от сети.

Об этом пишет ZDNET

Читайте также Сколько платят за теплоснабжение в разных городах Украины (инфографика)

Есть несколько бытовых мелочей, которые действительно помогают экономить на счетах за электричество. Лайфхаки эти более эффективны и менее очевидны, чем выключить свет, уходя из комнаты.

Телевизоры, принтеры, консоли

Если вы выключите телевизор из сети, сможете сэкономить немало денег. То же касается принтера и игровой консоли, если она у вас есть.

Кофеварки

Из опыта автора статьи становится понятно, что кофеварка заметно увеличивает расход энергии, если держать ее в режиме ожидания. Техника, которую не выключили, чтобы в любой момент сделать чашку кофе, в итоге намотает от 60 до 70 Вт, поскольку ей нужно поддерживать механизм в состоянии готовности и непрерывно нагревать его.

Такие же неутешительные выводы были сделаны по мини-холодильнику. Люди, пользующиеся такой техникой, могут заметить баснословные счета за электричество. Работая зря неделями, он «тянет» от 50 до 100 Вт.

Читайте также Тарифы на электроэнергию для населения в ноябре: Минэнерго сообщило детали

«Умные» устройства

Если вы пользуетесь разными устройствами из категории «умный дом», то будете платить за свет значительные суммы. Дело в том, что такие устройства постоянно потребляют электроэнергию, так как всегда подключены к интернету. Однако не все подобные приборы считаются «вампирами» — умные лампочки и розетки потребляют мало, около 1 Вт.

Если вы не пользуетесь всеми лампочками, розетками и другими умными приборами постоянно, отключайте некоторые из них.

Другие приборы

Понять, сколько электроэнергии потребляет бытовая техника, можно, если почитать информацию на этикетке, приклеенной к каждому устройству. Как правило, производители пишут такие данные, так что сориентироваться нетрудно.

Например, если на кухне в розетку включена хлебопечка, которая вам нужна 1−2 раза в неделю, в остальное время она должна быть выключена.

Напомним, повышение тарифов на электроэнергию для населения после 31 октября не планируется. Как сообщило Министерство энергетики Украины, тарифы на тепло и горячую воду останутся неизменными в отопительном периоде 2025−2026 годов.

Кстати, Укрэнерго попросило украинцев воздержаться от одновременного использования нескольких энергоемких приборов в период с 17:00 до 22:00. Такой подход позволит снизить нагрузку на находящуюся под давлением энергосистему из-за последствий обстрелов, отмечают энергетики.

По данным Укрэнерго, по состоянию на 09:00 понедельника, 6 октября, потребление электроэнергии было выше, чем в предыдущий рабочий день — в пятницу, 3 октября.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.