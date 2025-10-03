россия совершила самую массированную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины
Третьего октября российские войска совершили массированную комбинированную атаку по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Под удар попали объекты газотранспортной системы и газодобычи, в частности, на Харьковщине и Полтавщине.
Об этом сообщает пресс-служба компании «Нафтогаз».
Отмечается, что по мощностям выпустили 35 ракет, в том числе существенное количество из них — баллистические, и 60 дронов. Сбить удалось часть.
«Целенаправленный террор против гражданских объектов, обеспечивающих добычу и подготовку газа, используемых для обеспечения нормальной жизни людей. Никакого военного смысла. Очередное проявление российской подлости, нацелено исключительно на то, чтобы сорвать отопительный сезон и лишить нас возможности отапливать дома украинцев зимой. В результате этой атаки значительная часть наших объектов повреждена. Часть разрушений — критические», — отметил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий.
Сейчас на месте работают специалисты «Нафтогаза», ГСЧС и другие аварийные службы.
«Этой ночью враг провел массированную комбинированную атаку Полтавщины с применением ракет и БпЛА. Были попадания и падение обломков на разных локациях. Пострадали объекты энергетической инфраструктуры. В Полтавской общине обломками повреждено частное домовладение. К счастью, во всех случаях обошлось без пострадавших», — сообщил и.о. начальника Полтавской областной военной администрации Владимир Когут.
По данным АО «Полтаваоблэнерго», в Карловской общине обесточены почти 8,4 тыс. бытовых абонентов в 11 населенных пунктах. Также в области была остановлена работа ряда объектов газодобычи.
В Министерстве энергетики сообщили, что по состоянию на 3 октября в отдельных регионах действуют ограничения потребления электроэнергии.
«Ведется комплексная подготовка энергетической инфраструктуры к отопительному сезону: ведутся ремонтные работы на объектах, формируются резервы оборудования и источников питания, усиливается защита критических объектов. Все это направлено на обеспечение стабильной поставки света и тепла для населения и бизнеса», — отметили в министерстве.
Отметим, что с 1 октября в Черниговской области из-за ударов по энергетической инфраструктуре действуют графики отключений света. А со 2 октября в Черниговеоблэнерго заявили, что «даже с учетом введенных ограничений электроснабжения сети перегружены. Их мощности недостаточно для одномоментного обеспечения электричеством даже того небольшого количества потребителей, которое предусмотрели Графиком почасовых отключений».
