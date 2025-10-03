0 800 307 555
россия совершила самую массированную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины

Энергетика
49
Третьего октября российские войска совершили массированную комбинированную атаку по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Под удар попали объекты газотранспортной системы и газодобычи, в частности, на Харьковщине и Полтавщине.
Об этом сообщает пресс-служба компании «Нафтогаз».
Отмечается, что по мощностям выпустили 35 ракет, в том числе существенное количество из них — баллистические, и 60 дронов. Сбить удалось часть.
«Целенаправленный террор против гражданских объектов, обеспечивающих добычу и подготовку газа, используемых для обеспечения нормальной жизни людей. Никакого военного смысла. Очередное проявление российской подлости, нацелено исключительно на то, чтобы сорвать отопительный сезон и лишить нас возможности отапливать дома украинцев зимой. В результате этой атаки значительная часть наших объектов повреждена. Часть разрушений — критические», — отметил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий.
Сейчас на месте работают специалисты «Нафтогаза», ГСЧС и другие аварийные службы.
«Этой ночью враг провел массированную комбинированную атаку Полтавщины с применением ракет и БпЛА. Были попадания и падение обломков на разных локациях. Пострадали объекты энергетической инфраструктуры. В Полтавской общине обломками повреждено частное домовладение. К счастью, во всех случаях обошлось без пострадавших», — сообщил и.о. начальника Полтавской областной военной администрации Владимир Когут.
По данным АО «Полтаваоблэнерго», в Карловской общине обесточены почти 8,4 тыс. бытовых абонентов в 11 населенных пунктах. Также в области была остановлена ​​работа ряда объектов газодобычи.
В Министерстве энергетики сообщили, что по состоянию на 3 октября в отдельных регионах действуют ограничения потребления электроэнергии.
«Ведется комплексная подготовка энергетической инфраструктуры к отопительному сезону: ведутся ремонтные работы на объектах, формируются резервы оборудования и источников питания, усиливается защита критических объектов. Все это направлено на обеспечение стабильной поставки света и тепла для населения и бизнеса», — отметили в министерстве.
Отметим, что с 1 октября в Черниговской области из-за ударов по энергетической инфраструктуре действуют графики отключений света. А со 2 октября в Черниговеоблэнерго заявили, что «даже с учетом введенных ограничений электроснабжения сети перегружены. Их мощности недостаточно для одномоментного обеспечения электричеством даже того небольшого количества потребителей, которое предусмотрели Графиком почасовых отключений».
По материалам:
Finance.ua
