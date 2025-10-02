«Укренерго» предлагает повысить тариф на передачу электроэнергии на 20% Сегодня 20:30 — Энергетика

«Укренерго» предлагает повысить тариф на передачу электроэнергии на 20%

Оператор системы передачи НЭК «Укрэнерго» предлагает установить тариф на передачу на 2026 год на уровне 823,77 грн/МВт-час, что на 20% больше тарифа на нынешний год. Соответствующие расчеты опубликованы на сайте оператора EXPRO Electicity Daile, доступном по подписке.

Об этом сообщает ExPro

Тариф на передачу для предприятий «зеленой» металлургии предлагается установить на уровне 467,83 грн/МВт-ч, что на 30% больше действующего тарифа.

Кроме того, предлагается установить тариф на услуги по диспетчерскому (оперативно-технологическому) управлению на 2026 год на уровне 141,23 грн/МВт-ч, что на 42,7% больше тарифа на нынешний год.

Окончательное утверждение тарифа на передачу регулятором состоится ориентировочно в декабре 2025 года.

