«Укренерго» предлагает повысить тариф на передачу электроэнергии на 20%
Оператор системы передачи НЭК «Укрэнерго» предлагает установить тариф на передачу на 2026 год на уровне 823,77 грн/МВт-час, что на 20% больше тарифа на нынешний год. Соответствующие расчеты опубликованы на сайте оператора EXPRO Electicity Daile, доступном по подписке.
Об этом сообщает ExPro.
Тариф на передачу для предприятий «зеленой» металлургии предлагается установить на уровне 467,83 грн/МВт-ч, что на 30% больше действующего тарифа.
Кроме того, предлагается установить тариф на услуги по диспетчерскому (оперативно-технологическому) управлению на 2026 год на уровне 141,23 грн/МВт-ч, что на 42,7% больше тарифа на нынешний год.
Окончательное утверждение тарифа на передачу регулятором состоится ориентировочно в декабре 2025 года.
Поделиться новостью
Также по теме
«Укренерго» предлагает повысить тариф на передачу электроэнергии на 20%
Нафтогаз в этом году импортирует 500 миллионов кубометров сжиженного газа из США
Тарифы на электроэнергию для населения в ноябре: Минэнерго сообщило детали
Ситуация на Запорожской АЭС: МАГАТЭ и ЕС выступили с заявлениями
Сентябрьское падение цен — это естественное явление для энергорынка
россия ожидает, что продажа ее газа Китаю будет менее прибыльной, чем экспорт на запад — Bloomberg