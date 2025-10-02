0 800 307 555
«Укренерго» предлагает повысить тариф на передачу электроэнергии на 20%

Энергетика
23
Оператор системы передачи НЭК «Укрэнерго» предлагает установить тариф на передачу на 2026 год на уровне 823,77 грн/МВт-час, что на 20% больше тарифа на нынешний год. Соответствующие расчеты опубликованы на сайте оператора EXPRO Electicity Daile, доступном по подписке.
Об этом сообщает ExPro.
Тариф на передачу для предприятий «зеленой» металлургии предлагается установить на уровне 467,83 грн/МВт-ч, что на 30% больше действующего тарифа.
Кроме того, предлагается установить тариф на услуги по диспетчерскому (оперативно-технологическому) управлению на 2026 год на уровне 141,23 грн/МВт-ч, что на 42,7% больше тарифа на нынешний год.
Окончательное утверждение тарифа на передачу регулятором состоится ориентировочно в декабре 2025 года.
По материалам:
Букви
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
