В Украине зимой сохраняется риск длительных отключений света: эксперт назвал ключевые факторы

В Украине зимой будет сохраняться риск длительных отключений света. График отключений зависит прежде всего от температуры и интенсивности российских атак.

Об этом рассказал вице-президент, директор научно-технического центра Академии строительства Украины Иван Перегинец в комментарии УНН.

Ключевые факторы отключений и роль потребителей

По его словам, чем холоднее становится, тем больше нагрузка на систему, а разрушение энергообъектов усложняет стабильную работу сети. Он подчеркнул, что страна уже потеряла большую часть тепловой генерации, а ГЭС почти не работают.

Первое — это погодные условия. Чем холоднее, тем больше будет отключений. И второе — это, к сожалению, обстрелы вражеской стороны, насколько будет у нас ресурсов восстанавливать трансформаторные подстанции и линии электропередачи. У нас есть три фактора основных: погода, обстрелы и политическая составляющая — говорит эксперт.





Перегинец добавил, что каждый украинец может влиять на ситуацию экономным потреблением электричества. По его мнению, уменьшение ненужной нагрузки на сеть поможет снизить количество отключений.

Прогноз стабилизации и наиболее уязвимые регионы

По словам эксперта, постепенное улучшение ситуации возможно, но точные сроки назвать сложно.

Он отметил, что быстрая работа энергетиков позволяет восстанавливать сети после ударов, однако угроза массированных атак остается.

Эксперт отметил, что отключения могут сократиться, если удастся снизить объем разрушений.

Это будет постепенно уходить. Если сейчас три-четыре очереди отключения, возможно, будет одна, полторы, две. Возможно, как прошлой зимой, совсем не будет отключений. Но мы ведь не знаем, завтра прилетит 300 «шахедов» или нет — сказал энергетик.

Он подчеркнул, что критическая ситуация с электроэнергией наблюдается в разных регионах страны — от Киевщины до Закарпатья, и она может меняться каждый день.

По его словам, даже западные области сталкиваются с частыми отключениями из-за общеукраинской дефицитности энергии.

Он напомнил, что европейские партнеры помогают электричеством, что частично стабилизирует систему.

Ровенская, Полтавская, Днепропетровская области — везде есть проблемы. Павлоград вчера совсем остался без света. Даже в Закарпатье много отключений, потому что это общеукраинская система и все регионы взаимосвязаны — добавил эксперт.

Восстановление энергообъектов

Эксперт пояснил, что сроки восстановления зависят от типа поврежденного объекта и наличия оборудования. По его словам, одни подстанции можно восстановить за несколько недель, другие — за несколько месяцев. Особенно сложно заменить крупные трансформаторы, которых в Украине ограничено количество.

Всё зависит от того, куда был прилет и насколько есть оборудование, которое может заменить разрушенное. Иногда это две-три недели, иногда месяцы. Если трансформаторы сверхмощные, их замену очень сложно восстановить — подытожил Иван Перегинец.

Эксперт подчеркнул, что украинская энергосистема находится под постоянным давлением, однако, благодаря работе энергетиков и поддержке партнеров страна держится.

