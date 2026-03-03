Какое влияние иранских угроз на нефтяные доходы рф Сегодня 21:33 — Энергетика

Какое влияние иранских угроз на нефтяные доходы рф

Иранские угрозы судам, проходящим через Ормузский пролив, ведут к значительному росту мировых цен на нефть, что может изменить тенденцию к снижению доходов россии от продажи нефти.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По оценке аналитиков, если подобная ситуация в Ормузском проливе будет продолжаться, это может вернуть обратно снижение доходов россии от нефти в течение года.

В частности, цены на фьючерсы на нефть марки Brent 2 марта достигли пика в 82,37 доллара за баррель по сравнению с 73 долларами на момент закрытия рынка 27 февраля непосредственно перед ударами США и Израиля по Ирану. К моменту написания этого отчета цена фьючерсов на нефть марки Brent составляет около 78 долларов за баррель.

Читайте также Сколько нефти продала россия за годы полномасштабной войны (инфографика)

Сообщения об ударах Ирана по нескольким нефтяным танкерам, связанным с США и Великобританией, а также угрозы КСИР в отношении судов, проходящих через пролив, привели к тому, что по состоянию на 1 марта судоходство в Персидском заливе сократилось по меньшей мере на 33%.

Прогнозы

Цены на нефть, вероятно, продолжат расти в ближайшие дни в ответ на ситуацию на Ближнем Востоке, причем разные источники прогнозируют скачок цен до 90−100 долларов за баррель.

Как отмечают аналитики, исторически россия полагалась на доходы от нефти и газа для финансирования войны против Украины, но в течение 2025 года эти доходы постоянно падали, и российские власти ожидают, что они продолжат падать в 2026 году.

Для компенсации доходов от энергоносителей россия была вынуждена задействовать другие способы получения средств, такие как продажа золотых резервов и повышение налога на добавленную стоимость (НДС).

Российское издание «Коммерсант» 1 марта заявило, что россия также может увеличить добычу нефти после ослабления ограничений ОПЕК+ с 1 марта на 3% до 10,9 миллиона баррелей в день в 2026 году после того, как добыча нефти упала до 9,1 миллиона баррелей в день в 2025 году, вероятно, частично из-за влияния украинских атак по российской нефтяной инфраструктуре.

Напомним, накануне обострения ситуации на Ближнем Востоке цены на нефть Brent выросли до 73 долларов за баррель — самого высокого уровня за семь месяцев. В то же время российская нефть Urals торговалась на уровне 57 долларов за баррель. Это меньше, чем средняя цена нефти рф за все четыре года вторжения в Украину.

В частности, в 2022 году средняя цена за баррель российского найти была 80,57 доллара. В первый год великой войны рф продала нефти на 220,3 млрд долларов.

В 2023—2025 годах почти 700 танкеров привлекалось к вывозу нефти из морских портов рф, из них 476 выполняли рейсы в 2025 году. Основными покупателями российской нефти остаются Индия, Китай и Турция.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.