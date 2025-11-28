0 800 307 555
В МАГАТЭ сообщили, все ли украинские энергоблоки на АЭС восстановили свою мощность

Энергетика
12
Украинские атомные электростанции, находящиеся под контролем Киева — Хмельницкая, Ровенская и Южноукраинская — полностью восстановили мощность после российских атак на энергетику.
Об этом сообщает в заявлении Международное агентство по контролю атомной энергии (МАГАТЭ).
В заявлении МАГАТЭ отмечено, что все энергоблоки на Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской АЭС снова работают на полную мощность. Производство электроэнергии на станциях в значительной степени возобновилось после атак на энергетику.
«Почти все энергоблоки сейчас работают на полную мощность, только один блок остается на пониженной мощности. Кроме того, все утраченные во время атак высоковольтные линии электропередачи восстановили», —
сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

После нескольких длительных атак рф на украинскую энергетику МАГАТЭ отправит миссию, которая осмотрит несколько критически важных для работы АЭС подстанций. Повреждение этих станций может оказать серьезное влияние на работу АЭС и ядерную безопасность. Это будет уже шестая подобная миссия Агентства.
По материалам:
Finance.ua
ЭнергетикаАЭС
